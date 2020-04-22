Emirgan Korusu Nerede? Emirgan Korusu'na Nasıl Gidilir? (2020)

Peki, İstanbul Belediyesi tarafından işletilmekte olan içerisinde kahvaltı keyfinin doyasıya yaşayabileceğiniz Sarı Köşk’ün de yer aldığı Emirgan korusu nerede ve nasıl gidilir?

İşte Emirgan koru ile alakalı merak edilen soruların cevapları;

Emirgan Korusu Nerede?

Emirgan Köşkü İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır. Emirgan Köşkü'nün açık adresi ise; Emirgan Mahallesi, PK. 34467 Emirgan - Sarıyer - İstanbul'dur. Emirgan Korusu'na ulaşımda pek çok seçenekten yararlanmanız mümkündür. Bu bakımdan bulunduğunuz konuma göre faydalanabileceğiniz çeşitli ulaşım alternatifleri bulunmaktadır.

Emirgan Korusu'na Nasıl Gidilir? (2020)

Emirgan Korusu'na gidebilmek için yararlanabileceğiniz çeşitli ulaşım seçeneklerinin varlığı söz konusudur. Bu kapsamda bulunduğunuz konuma göre Emirgan Korusu'na nasıl gidilir sorusunun cevapları şu şekilde olmaktadır;

- Toplu ulaşım araçlarından İETT otobüslerini tercih edecek olan ve İstinye, Bahçeköy, Sarıyer yönünden Emirgan korusuna gitmek isteyenler; 25E, 42T, 40T nolu hatları kullanabilirler.

- İETT otobüsleri ile Kabataş yönünden gitmek isteyenler; 25E, 40T, 22RE nolu hatları kullanabilirler.

- İETT otobüsleri ile Mecidiyeköy yönünden ulaşım sağlamak isteyenler; 29Ş numaralı otobüse binebilirler.

- Zincirlikuyu yönünden ulaşım sağlamak isteyenler; 40B,

- Taksim’den ulaşım sağlamak isteyenler 40, 42T, 40T,

- İstinye iskeleden ulaşım sağlamak isteyenler ise 40 numaralı hat ile ulaşım sağlayabilirler.

Ayrıca Kadıköy’den vapur, Üsküdar’dan motor yahut vapur vasıtasıyla Beşiktaş’a geçilebilir ve buradan da, Beşiktaş-Ortaköy arasında otobüse binerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Özel Araç İle Nasıl Gidilir?

- Beşiktaş yönünden özel araç ile ulaşım; Emirgan’a gelindiğinde Sakıp Sabancı Caddesi’nde sol tarafta bulunan tabelaları takip ederek Emirgan'a ulaşabilirsiniz.

- İstinye tarafından özel araç ile ulaşım sağlarken; İstinye Bayırına giriş yapmadan Tormak Burnu’nu geçerek, düz devam ettikten sonra sağ tarafta bulunan tabelalar vasıtasıyla ulaşım sağlanabilir.

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ‘nün Avrupa yakası kısmından Küçükarmutlu Sapağı üzerinden sahil yolundan da ulaşılabilir.