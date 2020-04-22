Emirgan Nerede? Emirgan'a Nasıl Gidilir? (2020)

Emirgan'da her yıl lale festivalleri yapılır. Lale festivalleri ile bilinen Emirgan aynı zaman da piknik yapmak isteyenler için de biçilmiş kaftandır. Lale festivalleri her yıl Nisan ayında gerçekleşir. Emirgan kahvaltı ve çay bahçeleri ile de bilinmektedir.

Sabah saatlerinde uğrayacağınız Emirgan'da sabah kahvaltısı yapabilir, park içerisinde ki Osmanlı mimarilerini de gezebilirsiniz. Emirgan'da ayrıca doğa yürüyüşü de yapabilirsiniz. Emirgan üzerinde pek çok yalı da bulunmaktadır. Bu yalıları da gezerek keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Emirgan Nerede?

Emirgan İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunur. Beşiktaş- Sarıyer sahil yolu üzerinde yer alır. Sarıyer ilçesinin Emirgan mahallesinde bulunur. Emirgan bir boğaziçi semtidir. Emirgan İstanbul'un Avrupa yakasında yer alır.

Emirgan'a Nasıl Gidilir?

Emirgan'a gitmek için pek çok alternatif yol bulunur. Emirgan'a Sarıyer ilçesine giden otobüsler ile ulaşım mümkündür. İstanbul'un çevre yolu üzerinden özel araçla ulaşım mümkündür. Ayrıca Emirgan korusuna giden 42T ve 59A otobüsleri ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca Emirgan'a yine Metro üzerinden ulaşım yapabilirsiniz. Metrobüs üzerinden Mecidiyeköy durağında inerek, 25L ile Emirgan korusuna ulaşım gerçekleştirebilirsiniz.