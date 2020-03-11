Bugün farkına vardım; Türk popüler müziğine şahane şarkılar sunan birbirinden kıymetli erkek besteciler var. İçlerinde popülerliği yakalayan ilk isim şüphesiz "beste fabrikatörü" unvanıyla Serdar Ortaç. Özellikle 2000'li yıllarda birbiri ardına hit kazanmış eserler üretti. Europop denen tarzı en çok besleyen isim oldu. Besteci yönü, şarkıcı kimliğinin önünde oldu.

İlerleyen yıllarda şampiyonlar liginde denge değişti. Oyuna daha fazla erkek oyuncu katıldı. En başta gelen isimlerden Sinan Akçıl -müzisyen babanın müzikal donanımlı oğlu- milyonlarca dinlenen çok fazla hite imza attı. Aklıma gelen Sinan Akçıl fabrikasından çıkan şarkıları sıraladım. Eminim okurken birçoğunuz 'bunu da mı Sinan Akçıl yapmış!' diyeceksiniz.

*Ajda Pekkan - Arada Sırada

*Bengü - Aşkım, Gelen Seni Soruyor, Saat 03.00

*Demet Akalın - Ders Olsun

*Ebru Gündeş - Ağlamayacağım, Bir Devir Bitti, Çabuk Unutma

*Ebru Yaşar - Kararsızım

*Ferhat Göçer - Biri Bana Gelsin, Kızım, Vefası Eksik Yarim

*Funda Arar - Doldur Yüreğimi, Hafıza

*Gülben Ergen - Bay Doğru

*Hadise - Düm Tek Tek, Evlenmeliyiz

*Hande Ünsal - Seni Sever miydim?

*Hande Yener - Atma, Bana Anlat, Bi Gideni mi Var, Bir Bela, Bodrum Çöp, Hasta, Havaalanı, Sopa, Teşekkürler, Yasak Aşk

*İzel - Anlayamazsın, Belli mi Olur, Gurur

*Meyra & Cemil Demirbakan - Ağladın Ya

*Mustafa Ceceli & İrem Derici - Çok Sevmek Yasaklanmalı, Kıymetlim

*Nilüfer - Bir Bilseydin

*Zeynep Casalini - Amacım Yok, Dokunma Bana

*Ziynet Sali - Herkes Evine, Her Şey Güzel Olacak, Rüya

İkinci olarak bahsedeceğim isim sevgili arkadaşım Zeki Güner. Zeki'nin şarkılarında aşkın her halini keşfedersiniz. Sözleri birden fazla yere işaret eder, melodileri yumuşaktır. Hikayesi olan ve "ben bunu daha önce yaşadım" hissi veren şarkılar üretir. 21. yüzyıl için önemli bir isim.

*Bengü - Sahici, Sığamıyorum, Yaralı

*Ferhat Göçer - Git, Üzüm

*Funda Arar - Ömrüme Yetiş

*Hadise - Aşk Dediğin, Telefon Rehberi

*Hande Yener - Sana Bir Şey Olmaz

*Işın Karaca - Bilmece, Uyanış

*Mustafa Ceceli - Söz Aramam

*Tuğba Özerk - Derin Darbe

*Yonca Lodi - Düştüysek Kalkarız, Emanet

*Ziynet Sali - Ağlar mıyım Ağlamam, Alışkın Değiliz

Üçüncü bahsedeceğim isim Halil Koçak. Popun gizli kahramanı. Çok özel şarkılar yaptı. 22 yaşındayken 'İkili Delilik' gibi bir efsaneyi Sezen Aksu albümüne verdi. Gülşen'e verdiği 'Yurtta Aşk Cihan Aşk', 'Canın Sağolsun', 'Bu gece', 'Çelişki' gibi şarkılar hala her yerde çalıyor. Murat Boz'a yaptığı 'Üzüleceksin', kendi albümüne yaptığı 'Doğudan Doğanım', Ajda Pekkan'la düeti 'Nikah' benim en çok dinlediklerim.