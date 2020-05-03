2020’nin en ses getiren internet fenomeni Murat Övüç’le birkaç hafta önce instagram hesabımda yaptığımız canlı yayına rekor bir ilgi olmuştu. Gelen yoğun istekler sonrasında kendisini bir kez daha yayına davet ettim. Beni kırmayıp ikinci kez konuk olan Övüç’le yaptığımız yayın kaydının izlenme sayısı 200.000’i geçti.



Son haftalarda basında kendisiyle ilgili çıkan haberlere dair açıklamalarını yapan, gereken kişi ve kurumlara da özürlerini ileten Murat Övüç, Nur Yerlitaş’ın fotoğrafını gördüğü an ağlamaya başladı.

Peki biz neler konuştuk bu canlıda? Sizin için yayından notları aşağıya bırakıyorum.

Instagram canlı yayınlarımı @emrekara_e adresimden takip edebilirsiniz.

*Türkiye’de star bir komedyenden film teklifi geldi.

*Süleyman Soylu’nun özel kalemi beni aradı. Kaymakam bey aradı. Bir sürü polis kardeşim başıma gelen talihsiz “iğrençsin” olayından sonra bana mesaj attı. Hepsini çok seviyorum.

*Bir kullanıcının ”Murat Övüç’ün TEDxTalks’a çıkması an meselesi” tweetini görünce; TEDx'in beni çağırması lazım, geç bile kalmışlar.

*Polisle yaşadığım olayla aynı gün tapu dairesinden geliyorduk. Büyük bir daire aldık. Aynı gün 4 aydır oğlum Burakcan için Çeşme’de peşinde olduğumuz bir arsa vardı. O gün onu aldık. Yasaklar bitince gidip Çeşme'de arsanın tapusunu alacağız. O sevinçle bir video çektim.

*Oğlum Burakcan’ın annesiyle arkadaş gibi, zaman zaman selamlaşıyoruz. Çok mutlu bir evliliği ve kız çocuğu var. Burakcan haftanın 2 günü annesinde, çok mutlular.

*Üzerimdeki altınlar 22 ayar.

*Instagram’da sadece 4 kişiyi takip ediyorum; Seren Serengil, Gülben Ergen, Demet Akalın, Seyhan Soylu.

*Hande Yener’de bir dönem iyiydi ama kraliçe Demet Akalın’dır. Üstü yok.

*Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın. Hayatımda ilk Louis Vuitton çantayı Nur Yerlitaş aldı bana. Oğluma param olmadığı için doğumgünü yapamamıştım. Nur abla bizi pastaneye götürüp 5.000 liralık alışveriş yaptı.

*Gülben Ergen’in en çok dürüstlüğünü seviyorum. 3 tane pırlanta gibi evlat yetiştirdi.

*Seren Serengil aşk hayatını hep göz önünde yaşayan ama muhteşem kalbi olan bir kadın. Aşkını da acısını da paylaşmaktan çekinmeyen yürekli bir kadın o.

*Ebru Gündeş deyince dikkatli olmak lazım. Çok özel bir anne. Evladını hiçbir şekilde göz önüne çıkarmadı. Hep sanatıyla gündemde.

*Üzerime giydiğim Channel, Versace gibi markalar gerçek değil. Ben gerçeğe para vermem. Firmalar gönderiyor giyiyorum. Parfüme, kıyafete, çantaya, yemeye, gezmeye para vermiyoruz. Bir kere para vermek zorunda kaldım, üç gün kendime gelemedim.

*İpek kirpik olmazsa olmazım. Ceylan gibi durmuyor muyum?

*Eurolar, dolarlar olunca kendimi güçlü hissediyorum.

*Bende salak zekası var. Bazen insanlar siyahı beyaz yapmaya çalışıyorlar, benim bir tek kulak arkam kaldı, kime yutturacaklar?

*Orkideleri çok seviyorum. Evime her gün gönderiyorlar. Kapımın önünden 4 dal orkidem çalınmıştı. Kim olduğunu bulduk. Helali hoş olsun.

*Göktürk’te iki kat villam var ama ben oturduğum rezidansa bayılıyorum.