Pazartesi akşamı Instagram hesabımda yaptığım canlı yayında Murat Övüç konuğum oldu. 150.000 kişinin izlediği yayın, 24 saatlik kaydını izleyenlerle beraber 200.000 kişiyi aştı. Instagram'ın izleyici rekorlarından biri olarak kayda geçti bu rakamlar...

Önce sevgili Mesut Yar'ın canlı yayınında izledim Övüç'ü. Sonra ben aradım. Her gün canlı yayın yapmak için onlarca davet aldığını ama beni kırmayacağını söyledi. Çok değerli benim için. Çünkü gökkuşağı gibi rengarenk bir insan. Acayip bir enerjisi var. Sosyal medyada popüler olmaktan daha zor bir şey var; popüler kalmak. Övüç yaptığı yardımlarla, ses getiren açıklamaları ve fenomen söylemleriyle sosyal medyadaki zirvesini korumaya devam ediyor.

Instagram canlı yayınlarımı http://instagr.am/emrekara_e adresimden takip edebilirsiniz.

Peki biz neler konuştuk bu canlıda? Sizin için yayından notları aşağıya bırakıyorum.

*Sabahları 06.00'da kalkıyorum, en geç 23.00'de yataktayım.

*Yazın Netflix'le 2 reklam filmi çekeceğiz.

*Sevgilim var. 12 yıl oldu. Kapalı çarşının imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam çalışmasam onun parası bana da, yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum.

*Hiç linç yemedim. Argo konuşsam bile öpüyorlar. Kalbimi biliyorlar çünkü benim.

*Sadece oturduğum rezidansı kullanmıyorum. Göktürk ve Acarkent'te bir evim daha var. Bu ev bana çok uğurlu geldi. 4 yılda 10 tane ev aldım. Garajda 4 tane araba var. Allah herkese nasip etsin.

*Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı :)

*Aslanlar gibi 18 ay askerliğimi yaptım.

*Dalga Dalga başıma bela oldu. Bir kardeşimiz bana mesaj atmış. Çok zoruma gitti. Ben de ağlaya ağlaya okudum. Nereden bileyim internette bu kadar caps olacak?

*Fake hesabım yok. Bir tane orjinal hesabım var mavi tıklı.

*Bir takipçim 50.000 TL bağışlamıştı. 50 tane kardeşime 1.000'er TL burs verdim. Hepsinin isimleri faturaları bende.

-Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim. Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Korona geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar.

-Bir ortamdaydık. Can bildiğim dost dediğim bir erkek arkadaşım karısını aldatıyordu. Ben o gece karısına kocan seni aldatıyor dedim. Arkadaşım benimle 3 ay görüşmedi. Sonra geldi beni alnımdan öptü.

-Ben gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmam. Bana deseler ki sevgilin seni aldatıyor; gözümle görmedim parası var yapıyor sefası olsun derim. Ama gözümle görürsem Türkiye'den değil, dünyadan kaybolması lazım.

-Herkes konuşuyor benim için neler söylüyorum. Zirvedeyim sesleri duyulmuyor!

-Şu an çalışmasam ölene kadar yetecek param var. Ama para her şey değil. İnsan olmak lazım. Benim evde karnım tokken aç bir kardeşime, ilaçlarını alamayan yaşlı bir teyzemi görmeye dayanamıyorum. Gücümün yettiği kadar yardım edeceğim.