30.11.2012 - 17:55 |
En büyük bebek baskısı kayınvalideden geliyor!
Yeni araştırmalar bebek konusunda kadınlar üzerinde en büyük baskıyı kayınvalidelerin yaptığını gösteriyor.
Kayınvalidelerin torun sevme isteği bazen aşırı durumlara kaçabilir. Bu sebeple çoğu zaman tartışmalara da yol açabilirler.
1328 kadın üzerinde yapılan araştırma kadınların hamile kalma konusunda baskı yaşadığını gösteriyor. Baskı yapanlar listesinin başında da kayınvalideler geliyor! İşte listeye göre sıralama:
1. Kayınvalideler
2. Anneler
3. Partner
4. Kız Kardeş
5. En yakın arkadaş
“İlk çocuğu yapmanızdaki sebep nedir?” sorusuna kadınların %15’i “yaşlanmak” cevabını verdi. % 24’lük grup, çocuksuz çift olarak sadece kendileri kaldığından bebek doğuruyor.
İlk bebeğinizi doğurmaya siz nasıl karar verdiniz?