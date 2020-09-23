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23.09.2020 - 00:00 |

Enerjik ve canlı bir gündeyiz

Bugün Yay burcunda ilerleyen Ay güne hareket ve canlılık getirmekte.

Enerjik ve canlı bir gündeyiz
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Bugün ne yapılabilir? Bugün Yay burcunda ilerleyen Ay güne hareket ve canlılık getirmekte. Ancak öğle saatlerinde aşırı abartı ya da inançlarımızda, görüşlerimizde dikbaşlılık yüzünden problemler yaşayabiliriz. Zekamızı yıkıcı değil, yapıcı yönde kullanmaya bakalım. Akşam saatlerinde alternatif çözümler yaratabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün gerçekleşen Merkür-Satürn karesi konuşmalarımızda ve genel olarak iletişimde daha hazırlıklı ve gerçekçi olmayı gerektiriyor. İşlerde engeller, sıkışma ya da kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Tartışmalar da söz konusu olabilir. Karşılıklı konularda dengeyi sağlamak pek kolay olmayabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/ Kamış Yeteneklerimizi seferber edelim. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Yeni koşullar var. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabiliriz.

 

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Bugün

Bugün yeni şeyler keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Yolculuklar planlamak size keyif verebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde zevk aldığınız şeyleri yapmak için zamanınız olacak. Uğraştığınız işlerle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkiler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde akmayan koşullar söz konusu. Bazı konuları sonuca bağlamakta zorlanabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Bugün işlerinizde sıkışmalar olsa da iyimserliğiniz devam edecek. Uğraştığınız konuları sonuca bağlayamayabilirsiniz. Gün içinde uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İşlerinizdeki eksiklikleri tamamlamak için uygun bir gün.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili mevzular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yapacağınız programlar, akıcı bir şekilde ilerlemeyebilir. Süreçlerinizde dağılmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Uğraştığınız işlerdeki düzenlemeleri yapmak için uygun bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bazı konularda rahatça risk alabileceksiniz. Aşk gündeminize gelebilir. İlgilendiğiniz konuları sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Hayatınızda düzeltmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde dağınık koşullar söz konusu. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde eve ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Eski konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. İyimser tavrınızla olayları daha iyi kontrol edebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iletişim yönünden yoğun bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Zekânızı kullanacağınız işlere yöneleceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlarda dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizi toparlayabileceğiniz ve aksaklıklara takılmamanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmek sizi iyi hissettirebilir. Uğraştığınız işleri tamamlamak ve eksikleri gidermek için fırsatlar yakalayacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlar söz konusu olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği veya diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Uğraştığınız işlerin içinde dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerin toparlanması zaman alabilir. Bugün eksiklikleri tamamlamak daha uygun olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayacağınız zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işleri sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Akışta kalmaya çalışın. Korktuğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenmeniz gereken durumlar oluşabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün meslektaşlarınızla birlikte organizasyona katılabilirsiniz. Gelecek ümitlerinizi planlayacağınız zamanlar içindesiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İşlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde eksik gördüğünüz konuları tamamlamak yeterli olabilir. Çalışma hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha sağlam adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sonuca giderken dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizdeki aksamalar keyfinizi kaçırmasın. Bugün olaylara karşı iyimserliğinizi koruyabileceksiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Dengeli ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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