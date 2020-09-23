Enerjik ve canlı bir gündeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yay burcunda ilerleyen Ay güne hareket ve canlılık getirmekte. Ancak öğle saatlerinde aşırı abartı ya da inançlarımızda, görüşlerimizde dikbaşlılık yüzünden problemler yaşayabiliriz. Zekamızı yıkıcı değil, yapıcı yönde kullanmaya bakalım. Akşam saatlerinde alternatif çözümler yaratabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün gerçekleşen Merkür-Satürn karesi konuşmalarımızda ve genel olarak iletişimde daha hazırlıklı ve gerçekçi olmayı gerektiriyor. İşlerde engeller, sıkışma ya da kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Tartışmalar da söz konusu olabilir. Karşılıklı konularda dengeyi sağlamak pek kolay olmayabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/ Kamış Yeteneklerimizi seferber edelim. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Yeni koşullar var. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabiliriz.