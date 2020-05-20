Engelleri aşacağız

Bugün ne yapılabilir? Sabah saatlerinde (5:10) Boğa burcuna ilerleyen Ay Satürn’le kare açı yaparken, bizi kısıtlayan ya da maddi konularda gecikmelere yol açabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Henüz yeniay gerçekleşmediği için daha sabırlı olmaya bakalım. Hassasiyetler ve bizi başkalarından beklentilerimiz konusunda test eden durumlar var. Beklemeler olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün saat 16:49’dan itibaren İkizler burcu başlıyor olacak. Yeni koşullar ve imkanlar gündeme gelmeye başlıyor. Günün geç saatlerinde sürpriz değişiklikler gündeme gelebilir. Bugünlerde özellikle ihtiyaçlarımız ve güven konusunda kendimizi karmaşık koşullarda bulabiliriz. Kimi zaman gizli kalan ya da kontrol edemediğimiz durumlarla da karşılaşabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Geyik Oldukça hareketli ve canlı bir gündeyiz. Bizi duygusal açıdan harekete geçiren kişilerle karşılaşabiliriz. Orijinal konulara yönelmek faydalı olabilir.