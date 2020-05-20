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20.05.2020 - 00:00 |

Engelleri aşacağız

Ay, sabah saatlerinde (5:10) Boğa burcuna ilerliyor.

Engelleri aşacağız
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Bugün ne yapılabilir? Sabah saatlerinde (5:10) Boğa burcuna ilerleyen Ay Satürn’le kare açı yaparken, bizi kısıtlayan ya da maddi konularda gecikmelere yol açabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Henüz yeniay gerçekleşmediği için daha sabırlı olmaya bakalım. Hassasiyetler ve bizi başkalarından beklentilerimiz konusunda test eden durumlar var. Beklemeler olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün saat 16:49’dan itibaren İkizler burcu başlıyor olacak. Yeni koşullar ve imkanlar gündeme gelmeye başlıyor. Günün geç saatlerinde sürpriz değişiklikler gündeme gelebilir. Bugünlerde özellikle ihtiyaçlarımız ve güven konusunda kendimizi karmaşık koşullarda bulabiliriz. Kimi zaman gizli kalan ya da kontrol edemediğimiz durumlarla da karşılaşabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Geyik Oldukça hareketli ve canlı bir gündeyiz. Bizi duygusal açıdan harekete geçiren kişilerle karşılaşabiliriz. Orijinal konulara yönelmek faydalı olabilir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Gelirlerinizi arttırmak için yöntemler geliştirebilirsiniz. Yeteneklerinizi ön planda tutacağınız işlere yönlenmek sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda başarı olmak için daha fazla çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Bugün iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konularda gelişmeler bekleyebilirsiniz. Zihinsel konularda kendinizi hayalperest hissedebileceğiniz zamanlar var. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlişkilerinize kendinizi daha fazla kaptırabilirsiniz. Sorumluluklarınızı unutmamanızda fayda var. Uğraştığınız işlerde alternatif planlar hazırlayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konulardan gelen çözümsüz süreçler keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmadan yaşayacağınız sorunlar sizi iç dünyanıza döndürebilir. Kontrolünüzü kaybetmeden akışta kalmaya çalışın. Gün içinde olayların kontrolden çıktığını hissedebilirsiniz. İletişiminden kaynaklı yanlış anlaşılmalar söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili daha hayalperest olabilirsiniz. Sosyal konularda akıcı koşullar söz konusu. Keyif aldığınız konulara yönelmek için zaman yaratabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha hırslı davranacağınız zamanlar var. Birlikte çalıştığınız insanları kırmamaya özen göstermelisiniz. Sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızda kendi sahnenizi yaratmak için çaba gösterebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz de keyifli sohbetler yapacağınız fırsatları kaçırmamalısınız.  Gün içinde çalışmalarınızla ilgili daha aktif kararlar almak isteyebilirsiniz. Gelecek için alternatif planlar geliştirmek işlerinizi kolaylaştıracaktır. Annenizle ilgili konuları da ihmal etmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak ve keşfetmek için hevesli hissedebilirsiniz. Kendinize farklı bir şeyler katmak size keyif verecektir. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda biraz dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.  İkili ilişkilerinizde beklentilerinizi yükseltmemeye özen gösterin. İletişimden kaynaklı sorunları çözebileceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerde iletişimden kaynaklı sıkışıklıklar yaşanabilir. Sakin olmaya çalışın. Maddi konularda dalgalanma yaşayabilirsiniz. Ortaklı konularda yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konularda daha hassas davranabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular içinde göremediğiniz noktalar olabilir. Uğraşmanız gereken konular meydana gelebilir. Gün içinde işlerinizde en iyisini yapmaya çalışmak için mücadele edebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerde fikir ayrılıklarını çok büyütmemeye özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki konulardan dolayı kendinizi dağınık hissedebilirsiniz.  İlişkilerinizde olayları somutlaştırmakta zorlanabilirsiniz. İletişimden kaynaklı problemleri çok kolay atlatabileceğiniz zamanlardasınız. Bugünlerde başarı yönünde adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bu konuda alternatif planlar yapmak işinizi kolaylaştıracaktır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ilişkiler ön planda olabilir. Aşk konusunda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcamalarınızı abartmamaya özen gösterin. Birlikte olduğunuz kişilerle ilgili konularda hassas davranacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz işlerinizde mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konularda karışık durumlar olabilir. Geçmiş ile ilgili konuların tekrar açılması canınızı sıkabilir. Oradan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Size daha fazla huzur veren yerlere doğru gitmek iyi gelecektir. Gün içinde babanızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün sorumlu olduğunuz konularda başarılı olmak için mücadele bilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi etrafınızdaki olaylara karşı fazla duyarlı hissedebilirsiniz. İletişimin yoğun yaşandığı zamanlarda sıkışıklıklar meydana gelebilir. Yakın çevrenizde ilişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla zekânızı kullanmanız gereken işler olabilir.  Gelecek yönünde mücadeleleriniz olabilir.Devamını Oku

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