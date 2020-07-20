Engelli bir yeniay

Bugün ne yapılabilir? Bugün akşam saatlerinde Yengeç’te bir yeniay gerçekleşiyor. Ancak Satürn’ün yeniayın tam karşısında olması sembolik açıdan sınırlamaların ve belirli engellerin de öne çıkabileceğini anlatıyor. Yeniaylar yüksek enerji ve canlanma zamanlarıdır. Bununla birlikte, bu dönemde bizi kısıtlayan ve test eden durumlarla karşılaşabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Sabırlı olmamız gereken bir gündeyiz. Özellikle günün ilk yarısında beklemeler, sonlanmalar ve sıkışıklıklar var. Şansımıza güvenmek yerine biraz daha gerçekçi olalım. Yaşça büyük kişiler, otorite ya da baba figürü olarak görülen kişilerle ilgili konular dikkat çekebilir. Kurallardan sıkılsak bile bugünlerde daha özenli olmamız gerekiyor olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Tavşan Oldukça hareketli ve verimli bir gündeyiz. Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. Arkadaşlıklar geliştirmek için uygun bir gündeyiz.