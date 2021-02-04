Ergenlik dÃ¶nemindeki koronavirÃ¼s vakalarÄ± daha aÄŸÄ±r!

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BugÃ¼n Bugün ortaklÄ± konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. Sabah saatlerinde fikir çatÄ±ÅŸmasÄ± içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduÄŸunuz konularda endiÅŸe içinde olacaÄŸÄ±nÄ±z olaylar yaÅŸayabilirsiniz. . Parasal konularda daha dikkatli olmanÄ±zda fayda var. Duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± koÅŸullar oluÅŸabilir. AkÅŸam saatlerinde yaratÄ±cÄ± uÄŸraÅŸlar söz konusu olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n EÅŸinizle ilgili konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. Sorumlu olduÄŸunuz iÅŸleri saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak için elinizden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir gündesiniz. Sabah saatlerinde iletiÅŸim problemlerinden kaynaklÄ± huzursuzluk yaÅŸayabilirsiniz. Ani tepkiler verebilirsiniz, dikkatli olmanÄ±zda fayda var. AkÅŸam saatlerinde sanatsal uÄŸraÅŸlarda bulunabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Gün içinde hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerinde iletiÅŸimden kaynaklÄ± problemler çÄ±kabilir. YakÄ±n çevrenizle ilgili geliÅŸmelerden etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduÄŸunuz konularda fazla çatÄ±ÅŸma içinde olmamaya özen gösterin. Dedikodulara kulak asmamanÄ±zda fayda var. Ä°lerleyen zamanlarda sezgilerinize daha fazla güvenebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Bugün gündeminizi aÅŸk iliÅŸkiniz oluÅŸturabilir. Sabah saatleri yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z fikir çatÄ±ÅŸmalarÄ± sizi biraz rahatsÄ±z edebilir. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ön plana koyabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceÄŸini iÅŸleri tercih edebilirsiniz. Sorumlu olduÄŸunuz konularda ellerinizi kirleteceksiniz. AkÅŸam saatlerinde daha hayalci olabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Ailevi konularda iletiÅŸimden kaynaklÄ± problemler çÄ±kabilir. GeçmiÅŸe ait konularda abartÄ±lÄ± tavÄ±rlar keyfinizi kaçÄ±rabilir. Üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde ilerleme ve büyüme elde etmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yeni temeller atÄ±p, iÅŸlerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ä°lerleyen zamanlarda yaratÄ±cÄ± iÅŸlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Bugün sorumlu olduÄŸunuz konularda çok fazla yazÄ±ÅŸma ve konuÅŸma içinde olabilirsiniz. Ä°letiÅŸim problemlerine dikkat edilmesinde fayda var. Zaman zaman fikir çatÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸanabilir. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerin saÄŸlam olmasÄ± için elinizden geleni yapabilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde yakÄ±n çevrenizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Bugün kiÅŸisel yeteneklerinizi kullanarak iÅŸlerinizde geliÅŸme saÄŸlayabilirsiniz. Sorumlu olduÄŸunuz konularda kendinizi ifade etmek ve yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanmak iÅŸlerinizi kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r. Maddi konularla ilgili baÅŸkalarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z destekler size farklÄ± bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± katabilir. HarcamalarÄ±nÄ±za dikkat etmeniz gerekiyor.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Bugün kiÅŸisel önem verdiÄŸiniz konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. Sabah saatlerin de fikirlerde abartÄ± söz konusu. Ä°letiÅŸimden doÄŸan sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayabilirsiniz. Bedeninizle ilgili konularÄ± ihmal etmemeye özen gösterin. Ä°maj deÄŸiÅŸikliÄŸi yapacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar var. Ä°liÅŸkilerinizde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Sabah saatlerinde fikir çatÄ±ÅŸmasÄ±na girmemeye özen gösterin. BilemediÄŸiniz konularda dolayÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z anlaÅŸmazlÄ±klar gün boyu canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kabilir. Gizli kalan olaylarla uÄŸraÅŸmak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduÄŸunuz konularda temel atmak isteyebilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde yaratÄ±cÄ± ve keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeylerle uÄŸraÅŸabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni hedefler koyabilirsiniz. Sorumlu olduÄŸunuz konularÄ±n daha fazla içine girip, baÅŸarÄ±lÄ± olmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z fikir çatÄ±ÅŸmalarÄ± keyfinizi kaçÄ±rabilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda alacaÄŸÄ±nÄ±z destekler sizi rahatlatacaktÄ±r. AkÅŸam saatlerinde arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla program yapabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku

BugÃ¼n Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda sorumlu olduÄŸunuz konularda yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanmak ve göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaÅŸmak için ellerinizi kirletmekten çekinmeyeceÄŸiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle fikir çatÄ±ÅŸmasÄ±na girmemeye özen gösterin. Annenizle ilgili konularÄ± ihmal etmeyin. Ä°lerleyen zamanlarda sezgileriniz size yol gösterecektir.DevamÄ±nÄ± Oku DevamÄ±nÄ± Oku