Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Erişte Nasıl Pişirilir? En Güzel Erişte Pişirme Yöntemleri Ve Püf Noktaları
19.04.2020 - 22:04 |

Erişte Nasıl Pişirilir? En Güzel Erişte Pişirme Yöntemleri Ve Püf Noktaları

Görüşünü ve yapılışı itibariyle makarnayı anımsatan erişte, tok tutucu bir özelliğe sahiptir. Öğle veya akşam yemeklerinde tercih edilebilmekte olup lezzeti ile kendisini sevdirmektedir. Kendi el emeklerinin olduğu erişte yemek isteyenler, hamur açarak kendi eriştelerini kesebilmektedir. Erişteyi pişirmek için birbirinden farklı yöntemler kullanılmaktadır. İşte erişte pişirme yöntemleri ve püf noktaları hakkında tüm detaylar.

Erişte Nasıl Pişirilir? En Güzel Erişte Pişirme Yöntemleri Ve Püf Noktaları

Erişteyi kimileri makarna gibi sadece haşlarken, kimileri de kavurmayı tercih etmektedir. Tam anlamıyla ev yapımı olan eriştelerden, daha lezzetli bir tat almak mümkündür. Yapımı son derece zahmetsiz olduğundan, evinde herkes yapabilmektedir.

Zor zamanların kurtarıcısı olup kısa sürede hazırlanmaktadır. Makarna gibi tüketilmesinin yanı sıra çorba ve bakliyat yemeklerinin içine de konulabilmektedir. Sağlıklı ve lezzetli bir şekilde erişte tüketmek isteyenlerin, evde eriştelerini kendilerinin açmaları önerilmektedir.

Erişte Nasıl Pişirilir?

Klasik erişte pişirme yöntemlerinin yanı sıra kızartma gibi farklı pişirme yöntemleri de denenebilmektedir. Erişteler sadece makarna gibi kullanılmak zorunda olmayıp çorba ile bambaşka bir lezzet verilebilmektedir.

Doyurucu ve farklı erişte tarifleri için fırın kullanılabilmektedir. Çeşitli sihirli dokunuşlar ile erişteyle muhteşem bir ziyafet vermek mümkündür. Erişte çabuk piştiğinden, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın tencerenin yanından ayrılmamak gerekmektedir.

Lezzetli erişte için haşlarken balık veya et suyu tercih edilebilmektedir. Eriştenin besin kaybını önlemek için haşlama yöntemi ile pişirmek doğru bir tercihtir. Eriştenin pişme süresi kalınlığına ve inceliğine göre değişiklik göstermektedir. Haşlanan eriştenin birbirine yapışmaması için sudan geçirilmelidir. Erişteyi iyi bir şekilde değerlendirmek için yoğurt gibi yan malzemeler tercih edilebilmektedir.

En Güzel Erişte Pişirme Yöntemleri ve Püf Noktaları

Pratik lezzetler arasında olan erişte, her kesim insan tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Sade bir şekilde yenilebildiği gibi soslar ile erişteyi zenginleştirmek mümkündür. Erişte pişirirken haşlama yöntemini kullanacak olanlar, su kaynarken içine tuz katmalıdır. Kavurma yöntemi ile erişte pişirecek olanlar, tereyağı kullanmalıdır.

Lezzetli bir erişte pişirmenin püf noktası, erişte tenceresine bol su koymaktır. Suyun kalitesi de önemli olduğundan, içme suyu kullanılması önerilmektedir. Erişte haşlama yöntemi ile pişecekse, tencere büyük olmalı ve böylece eriştelerin birbirine yapışması engellenmektedir. Su iyice kaynamadan erişteler koyulmamalı, eriştenin renk değiştirdiği görüldükten sonra ocağın altı kapatılmalıdır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay sizi dışsal etkilere çok daha açık kılmakta. Kendinizi dağınık hissedebilir, etki altında kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, bir grup ya da arkadaşlıklar içinde sizi daha fedakar ve kabullenici kılabilir. Hedeflerinizde pek net değilsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sorumluluklarınız olsa bile kendinizi çok kolay toparlamadığınızı, dağınık kalabildiğinizi gösteriyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sezgilerinizi yükseltirken sizi daha idealist ve yeni şeyler öğrenmeye açık kılıyor. Ruhsal konulara daha çok ilgi gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, ortaklaşa konulara bazı karmaşalar getirebilir. Parasal alanda daha özenli olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, eşinizle ya da ortaklı bir konu içinde daha hayalci olabileceğinizi göstermekte. Kolayca etki altında kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, dikkat ve özen gerektiren konularda ihmalkar davranmamanız gerektiğini anlatmakta. Başkalarına hizmet vurgusu da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sevdiklerinizle daha yakın olabileceğinizi ve kendinize daha romantic bir ortam yaratabileceğinizi açıklamakta.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, evde daha dikkatli ve gerçekçi olma gereğini gösteriyor. Duygusal alanda karmaşık bir durumda olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, yakın çevrenizde sizi daha hayalci kılmakta. İlginç düşüncelerinizi daha somut hale getirmeye çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, hayal gücünüzü kullanabileceğinizi ancak maddi konularda biraz daha gerçekçi olma gereğini göstermekte.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda Neptün’le birleşen Ay sizi daha yaratıcı ve hayalci kılmakta. Güzel şeylere çok daha açıksınız. Ancak tutarsız da olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Diyetisyen Deniz Zünbülcan
Diyetisyen Deniz ZünbülcanNisan mahsülleriyle güçlenin
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ ve ERGOTERAPİ
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİçine Dön
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzEşin Tasarrufunun Sınırlanması
Selin Kalabaş
Selin KalabaşKoronavirüs ve Çocuklar
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalKronik Yorgunluk
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluBoğa’da Yeniay neler söylüyor?
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSırtlanı perişan eden 'cool' kadının hikayesi
Sibel Yücesan
Sibel YücesanKendine sosyal mesafe
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalGama aminobütirik asit (GABA)
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uskumru balığı nasıl marine edilir? Fileto şeklinde uskumru pişirmenin yolları

Uskumru balığı nasıl marine edilir? Fileto şeklinde uskumru pişirmenin yolları

Biftek Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Biftek Pişirme

Biftek Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Biftek Pişirme

Bebeklerde Kalça Çıkığı Belirtileri Neler? Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde Kalça Çıkığı Belirtileri Neler? Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde Otizm Belirtileri Neler? Otizm Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde Otizm Belirtileri Neler? Otizm Nasıl Anlaşılır?

Sıradaki Haber