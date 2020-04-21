Erişte Nasıl Pişirilir? En Güzel Erişte Pişirme Yöntemleri Ve Püf Noktaları

Erişteyi kimileri makarna gibi sadece haşlarken, kimileri de kavurmayı tercih etmektedir. Tam anlamıyla ev yapımı olan eriştelerden, daha lezzetli bir tat almak mümkündür. Yapımı son derece zahmetsiz olduğundan, evinde herkes yapabilmektedir.

Zor zamanların kurtarıcısı olup kısa sürede hazırlanmaktadır. Makarna gibi tüketilmesinin yanı sıra çorba ve bakliyat yemeklerinin içine de konulabilmektedir. Sağlıklı ve lezzetli bir şekilde erişte tüketmek isteyenlerin, evde eriştelerini kendilerinin açmaları önerilmektedir.

Erişte Nasıl Pişirilir?

Klasik erişte pişirme yöntemlerinin yanı sıra kızartma gibi farklı pişirme yöntemleri de denenebilmektedir. Erişteler sadece makarna gibi kullanılmak zorunda olmayıp çorba ile bambaşka bir lezzet verilebilmektedir.

Doyurucu ve farklı erişte tarifleri için fırın kullanılabilmektedir. Çeşitli sihirli dokunuşlar ile erişteyle muhteşem bir ziyafet vermek mümkündür. Erişte çabuk piştiğinden, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın tencerenin yanından ayrılmamak gerekmektedir.

Lezzetli erişte için haşlarken balık veya et suyu tercih edilebilmektedir. Eriştenin besin kaybını önlemek için haşlama yöntemi ile pişirmek doğru bir tercihtir. Eriştenin pişme süresi kalınlığına ve inceliğine göre değişiklik göstermektedir. Haşlanan eriştenin birbirine yapışmaması için sudan geçirilmelidir. Erişteyi iyi bir şekilde değerlendirmek için yoğurt gibi yan malzemeler tercih edilebilmektedir.

En Güzel Erişte Pişirme Yöntemleri ve Püf Noktaları

Pratik lezzetler arasında olan erişte, her kesim insan tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Sade bir şekilde

yenilebildiği gibi soslar ile erişteyi zenginleştirmek mümkündür. Erişte pişirirken haşlama yöntemini kullanacak olanlar, su kaynarken içine tuz katmalıdır. Kavurma yöntemi ile erişte pişirecek olanlar, tereyağı kullanmalıdır.

Lezzetli bir erişte pişirmenin püf noktası, erişte tenceresine bol su koymaktır. Suyun kalitesi de önemli olduğundan, içme suyu kullanılması önerilmektedir. Erişte haşlama yöntemi ile pişecekse, tencere büyük olmalı ve böylece eriştelerin birbirine yapışması engellenmektedir. Su iyice kaynamadan erişteler koyulmamalı, eriştenin renk değiştirdiği görüldükten sonra ocağın altı kapatılmalıdır.