Erkek çocuğa gebelikte parasetamole dikkat
Gebelikte kadınların uzun süre parasetamol maddesi içeren ağrı kesiciler kullanmasının erkek bebeklerde kısırlık riskini artırabileceği belirlendi.
Gebelikte kadınların uzun süre parasetamol maddesi içeren ağrı kesiciler kullanmasının erkek bebeklerde kısırlık riskini artırabileceği belirlendi.
Edinburgh Üniversitesi'nden bilim adamlarının fareler üzerindeki araştırması, parasetamolün erkeklerde üreme sürecinde kilit rol oynayan testosteron hormonunu olumsuz yönde etkilediğini gösterdi.
Farelere parasetamol veren bilim adamları, yavrunun salgıladığı testosteron hormonu seviyesini ölçtü. Sadece 1 gün parasetamole maruz kalmanın testosteron seviyesini etkilemediği görüldü. Ancak 7 hafta boyunca günde 3 kez alınan parasetamolün üreme sistemini olumsuz yönde etkilediği saptandı.
Bilim adamları, gebelikte parasetamol içeren ilaçların uzun süre kullanılmaması ayrıca doktorların kadınları riskler konusunda uyarması gerektiğine dikkati çekti.
Araştırmanın sonuçları "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı.
Daha önce Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma da gebelikte parasetamol alımının bebekte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu riskini artırabileceğini ortaya koymuştu.