Erkek isimleri ve anlamları 2020 Modern, dini, yabancı, kuranda geçen, Türkçe, ikili, eski erkek isimleri listesi

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Beraber çalıştığınız kişiler ile iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Sağlığınızla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmemeniz gereken zamanlarda olabilirsiniz. Endişe duyduğunuz olayları abartmamaya özen göstermelisiniz. İşlerinizin yavaş ilerlemesinden kaynaklanan olumsuz koşullara karşı sakin olmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz uğraşlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Riskli konulara eğiliminiz olabilir. Gün içinde çalışma hayatınızda aksamalar yaşayabilirsiniz. Karar vermek zorunda kalacağınız durumlar oluşabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Babanıza ait konular gündeminize gelebilir. Aile ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Güven ihtiyacı içinde olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Konular arasında denge sağlamanız gerekebilir. Uğraştığınız konularla ilgili sonuç elde etmekte zorlanabilirsiniz. İç sesinizi dinlerseniz olaylara karşı anlayış içinde olabileceksiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kardeşlerinizle ilgili konularda karar vermek durumunda kalacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızı yazılı haberleşme trafiği içinde geçirebilirsiniz. Kulağınıza dedikodular gelebilir. İlişkilerinizde yön bulmakta ve karar vermekte zorlanabilirsiniz. Kendinize yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İşinizle ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Gün içinde ilerlemeyen işleriniz, sizi zor duruma sokabilir. Anlayış içinde olmaya özen göstermelisiniz. Maddi olaylarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün sonunda olaylar askıda kalabilir. Akşam saatlerinde çıkabilecek çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konularda çabuk sonuçlar alamayabilirsiniz. İşlerinizin askıda kalacağı zamanlar var. Pratik çözümleriniz işe yaramayabilir. Anlayış içinde olmaya özen göstermelisiniz. İmaj değişikliğine karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. Sağlığınızla ilgili konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Elinizde olmayan nedenlerle ilgili kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınız denge arayışı içinde olabilir. Egonuz ile ilgili kabullenme yaşayabilirsiniz. Etrafınızdakilere fedakârlık yapacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili karar vermekte zorlanabilirsiniz. İşleriniz askıda kalabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecek ile ilgili beklentilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Ümit ettiğiniz şeylerde farkındalık içine girebilirsiniz. İş hayatınızda aksayan işlerinize karşı başkalarından destek alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İlişkilerde olası çatışmalarda karşınızdakini anlamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızda üstlerinizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Bazı konularda karar verme durumunda kalabilirsiniz. Aldığınız sorumlulukların farkında olacağınız bir gündesiniz. Yaşadığınız olaylarda olgunlaşma, tamamlanma içine girebilirsiniz. İlgilendiğiniz konular askıda kalabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Akademik konularla ilgili oluşumların içine girebilirsiniz. İnandıklarınızı daha baskın bir şekilde dile getirmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yolculuklara çıkabilir ve yeni konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gün içinde bazı konularda yön bulmakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi yoran ve yıpratan koşullar gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı para konuları konularında gelişme kaydedemeyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkileyebilir. Parasal açıdan değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayınız içinde olabilirsiniz. Bazı konularda karar verme sürecine girebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku