Erkekler için doğum kontrol hapı yolda

Avustralya'daki Monash Üniversitesinden bilim adamları, spermin ilerlemesinde rol oynayan 2 proteinin faaliyetini engelleyerek fareleri kısırlaştırdı. Böylece erkekler için doğum kontrol hapının geliştirilmesinde bir adım daha atılmış oldu.



Kısır hale getirilen farelerin sağlık durumunun son derece iyi olduğu ve çiftleşebildiği belirtildi.



Araştırmaya imza atanlardan Sabatino Ventura, aynı anda 2 proteinin engellenmesinin kısırlığı sağladığını, uzun vadede erkek farelerin sağlığının etkilenmediğini vurguladı.



Ventura, proteinlerin engellenmesiyle spermin ilerlemesini sağlayan kasın bu yönde kimyasal mesajı almadığını açıkladı.



Melbourne ve İngiltere'deki Leicester üniversitelerinden meslektaşlarıyla çalışan bilim adamları, bir sonraki aşamada bu genetik durumu kimyasal olarak yeniden hayata geçirerek 10 yıla kadar erkekler için yan etkisi olmayan doğum kontrol hapı geliştirmeyi amaçlıyor.



Ventura, daha önce erkekler için doğum kontrol hapı geliştirme denemelerinin hormonlara ya da spermin işlevini bozmaya odaklı olduğunu ancak bu yöntemlerin erkeklerin uzun vadede doğurganlığını, cinsel hayatını etkileyebildiğini, hatta ortadan kaldırabildiğini hatırlattı.



Araştırmanın sonuçları " Proceedings of the National Academy of Science" dergisinde yayımlandı.