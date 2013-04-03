03.04.2013 - 15:47 |
Erkekler neden bebek istiyor?
Yapılan yeni bir araştırma erkeklerle kadınların bebek isteme sebeplerinin farklı olduğunu ortaya koydu?
İngiliz Sosyoloji Birliği'nin yıllık toplantısında sunulan araştırmada erkeklerin bebek isteme sebeplerinin kadınlardan daha farklı olduğu görüldü.
Çocuksuz erkeklere ve kadınlara yöneltilen "Neden bebek sahibi olmak istiyorsunuz?" sorusuna farklı cevaplar verildi. Erkeklerin yarısı kendilerini izole hissettiklerini söylerken her 10 erkekten 4'ü depresif hissettiklerini de kabul etti.
Kadınlar ise çocuk sahibi olmanın biyolojilerinde var olduğunu ve bazen suçluluk hissettiklerini belirtti.