'Erken doğum yüzde 75 azaltılabilir'
Doç. Dr. Arda Lembet: ”Erken doğum risk faktörleri, korunma, tahmin ve tedavi yolları hakkında bilinçlendirme ve eğitimle yüzde 75 azaltılabilir”
Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları veDoğum Uzmanı Doç. Dr. Arda Lembet, bebek ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan ”erken doğum”un, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla yüzde 75 azaltılabileceğini söyledi.
Doç Dr. Lembet, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin yüzde 12’lik erken doğum oranıyla dünyada 56’ıncı sırada olduğunu ifade etti.
Erken doğumun bebek ölümlerinde önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Lembet, spastikliğin yüzde 50’sinin, çocukluk çağı körlüklerinin de yüzde 30’unun erken doğuma bağlı geliştiğini belirtti.
Arda Lembet, ”Erken doğum risk faktörleri, korunma, tahmin ve tedavi yolları hakkında bilinçlendirme ve eğitim ile yüzde 75 oranında azaltılabilir” dedi.
-Erken doğan sosyal uyum zorluğu çekebilir-
Erken doğan çocukların okul başarısında düşüklük gözlenebildiğini ve sosyal uyum bozuklukları yaşayabildiğini vurgulayan Lembet, çocukluk çağındaki nörolojik sorunların yarısının da erken doğuma bağlı geliştiğini bildirdi.
Rahim içinde veya dışında gelişen enfeksiyonların, birden fazla çocuğa gebe olunmasının, rahimdeki yapısal bozuklukların, rahim içindeki kanamaların ve genetik etkenlerin erken doğuma yol açabildiğini anlatan Doç. Dr. Lembet, annenin 17 yaşından küçük veya 35 yaşından büyük olmasının da riski artırdığını kaydetti.
-”Tahmin etmek zor ama imkansız değil”-
”Erken doğumu tahmin etmek zor ama imkansız değil” ifadesini kullanan Lembet, bu alanda ”erken doğum tahmin, tedavi ve korunma” programları uygulandığını kaydetti.
Doç.Dr. Lembet, bu özel takip programlarında yaş, doğum sayısı, öncekigebelik öyküsü, sigara kullanımı, beslenme, mevcut gebelik, rahim ağzı açıklığı ile ultrasonografik bulguların dikkate alındığını bildirdi.
Erken doğum yapan annelerin yarısının geçmişinde erken doğum riski doğuracak bulgu olmadığına dikkati çeken Lembet, bu nedenle gebelik süresince yapılacak düzenli kontrollerin büyük önem taşıdığını kaydetti.