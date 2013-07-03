Erken doğumun zorunlu olduğu durumlara dikkat!

Kesin tedavinin doğumun gerçekleşmesi ve plasentanın anneden ayrılması olduğunu söylemek ilginç gelebilir. Ama gebeliğin erken haftalarında bu kararı verip doğumu gerçekleştirmek, böylece anneyi tedavi etmek çok kolay olmamaktadır.

Sezaryan mı Normal Doğum mu Kararı Nasıl Alınır?

Erken gebelik haftalarında uygun tansiyon düşürücü ilaçların başlanması, gebeliğin yakın takip edilmesi, gerekirse hastanede yatırarak anne ve bebek için uygun koşulların sağlanması gerekir. Doğumun şeklinin normal doğum mu, sezeryan mı olması gerektiğine takip doktoru karar verecektir. Bu kararı etkileyen en önemli iki unsur gebelik haftası ve preeklampsinin şiddetidir. Doğum gerçekleştikten sonraki ilk 24-48 saat annenin gene yakın takip edilmesi gerekir. Genellikle gebelikte ortaya çıkan yüksek tansiyon doğumdan sonra düzelir. Altı hafta süren lohusalık sürecinden sonra hala devam eden yüksek tansiyon durumları anneye gebeliğinden kalan kötü bir mirastır ve % 1-5 hastada görülebilmektedir. Böyle durumlarda annenin kullanılabileceği ilaç seçenekleri gebelik bittiği için daha fazladır.

Gebelikte Yüksek Tansiyonu Önlemek Mümkün mü?

Preeklampsi ve eklampsi gebelik döneminde ortaya çıkan, gebeliğin normaldışı seyrettiği bir durumdur. Nedeni bilinmeyen bir uyaran tansiyon yükselmesine neden olur, idrarla protein kaybı başlar ve normalde damarlar içinde tutulması gereken sıvının büyük kısmı vücut boşluklarına kaçarak aşırı kilo alımına ve ödem oluşmasına yol açar. Preeklampsiden korunma önerisi yapmak da mümkün değildir. İyi bir gebelik takibi gerekir. Tüm gebeliklerin %6'sında görülebilir.

Risk Faktörü Yüksek Olan Anne Adayları...

İlk gebelik, 18 yaş altı ve 30 yaş üstü olan anne adaylarında, daha önce dört ya da daha fazla sayıda doğum yapmış olanlarda, çoğul gebeliği olanlarda, amniyos sıvısının artması ve bebeğin tüm vücut boşluklarında kalp yetmezliğine bağlı olarak sıvı birikmesi ve bebeğin şişmesi gibi fetusa ait problemi olanlarda, kötü kontrol edilmiş şeker hastalığı olanlarda, kronik hipertansiyonu olanlarda ve ailesinde hipertansiyon olanlarda preeklampsi daha sık görülür. Daha önceki gebeliklerde hipertansiyon ve preeklampsi geçirmiş olan anne adaylarının sonraki gebeliklerinde ve gebelikleri boyunca çalışmak zorunda olan, dinlenme fırsatı bulamayan anne adaylarında da preeklampsi gelişme riski yüksektir.

Dikkat Edilecek Noktalar:

Anne adayı dengeli normal tuz içeren karbonhidrat, protein, yağ ve vitaminler içeren bir diyetle beslenmelidir. Gebelik sürecinde hızlı kilo alımı veya hızlı kilo almayan kadında da preeklampsi görülebilir. Anne adayının kendini iyi takip etmesi, baş ağrısı, gözlerde ışık çakması-uçuşma gibi durumlar yaşaması, bebeğinin hareketlerinde azalma hissetmesi durumlarında mutlaka doktoruna haber vermesi gerekir. Anne adayının gebeliğinin başından itibaren tansiyon, kan ve idrar tahlilleri ile izlenmelidir. 16. haftadan sonra kansızlığın önlenmesi için demir desteği yapılmalıdır. Kalsiyum, magnezyum, çinko, balık yağı gibi takviyelerin yapılması önerilebilir. Anne ve bebek ölümlerinin en önemli nedenlerinin başında gelen gebelikte yüksek tansiyon için doktorla düzenli takip gerekir.