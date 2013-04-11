Erken yaşta gebelikte risk büyüyor!

Doktor Boz, çok erken yaşta evlendirilen çocuklardan, çocuk sahibi olmasının beklenmesinin yanlış olduğunu söyleyerek, "Erken yaşta evlendirilen kızlar, bazı köylerde kızlar 12 ile 15 yaş arasında çok erken denebilecek yaşlarda evlendiriliyor. Evlendikten hemen sonrada çocuk sahibi olması isteniyor. Bize 14-15-16 yaşlarında hastalar geliyor. Bu hastaların yakınları ailesi çocuğu olmuyor diye hastaneye geliyorlar. Bu hastalara kesinlikle tedavi vermiyoruz. Çünkü bu yaştaki hastalara verdiğimiz tedaviler ileride hastanın hormonlarını etkilemektedir." şeklinde konuştu.



Doktorlar olarak bir bayanın 20'li yaşlarda anne olmasını istemediklerini belirten Boz, "20 yaşın altında olan hamilelikler genelde sağlıklı hamilelik olmuyor. Bu dönemlerde olan hamileliklerde genelde düşük tehlikesi, erken doğum ve bebek ölümü riski gibi faktörler meydana geliyor. Bu şekilde erken yaşta gelen gebeleri biz savcılık ve bulunduğu köyün sağlık ocağına bildirimini yapıyoruz. 14 yaşında gebe olarak gelen hastadan biz anne olmasını ve çocuk sahibi olmasını bekleyemeyiz çünkü kendisi çocuk ve anne olmaya psikolojik olarak hazır durumda değil. Erken yaşta gebe olan bir kimsenin riski fazla olduğu için biz çok yakın takibe alıyoruz. Normal bir gebeyi 2 ayda bir çağırıyorsak, bu kişileri 1 ayda veya 15 günde bir çağırıyoruz ve psikiyatri uzmanlarında bu kişilerin destek almalarını öneriyoruz" diye belirtti.