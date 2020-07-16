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16.07.2020 - 15:22 |

Erken yumurtalık yaşlanması neyin habercisi?

1995 yılından bu yana süren bir araştırma, yumurtalık yaşlanmasının kadınlarda kalp, diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini artırdığını ortaya çıkardı. Danimarka’nın Aarhus Üniversitesi’nde yapılan ve temmuz ayı başında gerçekleşen Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği (ESHRE) kongresine sunulan araştırmanın detaylarını, Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Betül Kalay paylaştı

Erken yumurtalık yaşlanması neyin habercisi?
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Danimarka’da 1995-2014 yılları arasında ilk tüp bebek denemelerinde tedaviye kötü yanıt veren ve az sayıda yumurta elde edilen 20 bin genç kadının takibinin değerlendirmesine dayanan bilimsel çalışma, bu kadınların sonrasında da yaşla ilgili hastalıklar açısından artmış risk taşıdığını gösterdi. 

Çalışma grubu 1995-2014 yılları arasında 37 yaş altı olup, ilk tüp bebek denemelerini yapan kadınlardı. Bu kadınlar 2 bölüme ayrıldılar. 5 ya da daha az yumurta toplanan grup “erken yumurtalık yaşlanması”, 8 ve üstünde yumurta toplanan grup “normal” olarak değerlendirildi. İlk grupta bin 234 kadın, ikinci grupta 18 bin 614 kadın mevcuttu. 

Takip eden 6 yıl boyunca her iki grup için kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, kanser ve diğer ölüm sebeplerinin insidansı açısından analiz yapıldı. 

Riski yüzde 26 artırıyor!

Erken yumurtalık yaşlanması olan grupta, diğer gruba göre tüm kronik hastalıklar açısından risk yüzde 26 arttı. İstatistiki açıdan en önemli risk artışı yüzde 39 ile kalp damar hastalıklarında gözlendi. Kanser riski açısından anlamlı bir farka rastlanmadı. 

Bu araştırma erken yumurtalık yaşlanması gösteren genç kadınların, ilerleyen yıllarda kronik hastalıklara yakalanma açısından yüksek risk taşıdığını gösteriyor.

Yaşam tarzınızı mutlaka değiştirin

Yani düşük yumurtalık rezervi, sonraki süreçteki sağlık problemleri açısından anlamlı bir belirteç olabilir. Bu olgular için alınacak önlemler ve yaşam tarzı değişiklikleri risklerin azaltılması açısından faydalı olabilir.

 

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