Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYöresel Lezzetler Haberleri Erzurumlular Karadeniz çayını kıtlama şekerle içiyor!
20.07.2020 - 14:34 |

Erzurumlular Karadeniz çayını kıtlama şekerle içiyor!

Erzurum'da halkın ortak noktası olan ve sudan çok tüketilen çay, kıtlama şekerle içiliyor. Fıkralara, türkülere ve şiirlere konu olan Karadeniz'de üretilen çayın Doğu'da tüketildiğini söyleyen çay ocağı sahibi Muammer Öztürk, "İş yerimde her biri 200 litre su alan iki tane semaver bulunmakta. Erzurum'da bir oturuşta 20- 30 bardak çay içen var. Tabi çay limon ve kıtlama şekerle içilir. Erzurumlular, kente has üretilen kesme şekeri dişleri ile kırdığı küçük bir parçayı yanağının arasında saklayarak, onunla 2- 3 bardak çay içer" dedi.

Erzurumlular Karadeniz çayını kıtlama şekerle içiyor!
ABONE OL

Erzurum'da çayın 61 yıldır sohbetle buluştuğu Kıyasettin Temelli Kıraathanesi Kültür ve Sanat Merkezi'ni işleten 3 kardeşten biri olan Yener Temelli, Erzurum'a has üretilen ve her biri yaklaşık 10 santim uzunluğundaki şekeri takatuka adını verdikleri tahta aparatın üzerinde keserle vurarak küçük parçalara ayırdıklarını söyledi. Temelli, pandemi sonrası karton bardaklarda verilen çayın tadını bozduğunu belirtti.

Çayın keyfinin cam bardaklarda çıktığını ifade eden Temelli, "59 yaşındayım. 10 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. Erzurum şekerini 5 kilo kullanıyorsak diğer şekerlerden 7 kilo gider. Çünkü Erzurum şekeri serttir. Diğer kesme şekerler gibi hemen erimez. Keyifci müşterimiz çok. Grup oturduklarında 1,5 saat içerisinde yaklaşık 50- 60 çay içilir" diye konuştu.

Erzurumlular Karadeniz çayını kıtlama şekerle içiyor

 

Dev semaverler  

İşlettiği çay ocağındaki her biri 200 litre su alan semaverlerde yaptığı çayla Erzurumlular'a hizmet veren Muammer Öztürk ise, "Büyük semaver yaptırdım. Ramazanda ikisini de yakıyoruz. Şu an sadece biri kullanıyoruz. Çayı limon ve kıtlama şekerle tüketen Erzurumlu bir oturuşta 4-5 bardaktan içmeden kalkmaz " diye konuştu.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeni kararlar alıp, ilerleyebileceksiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde daha sezgisel olabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle yaklaşmalısınız. Akşam saatlerine doğru arkadaşlarınızla birlikte olmak size keyif verecektir. Yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gündesiniz. İş hayatınızda yazışma ve konuşmanın yoğun olduğu zamanlar var. Uğraştığınız işlere yön kazandırabilir, sağlam olması için uğraş verebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayallere kapılmanız olası. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda engelleri aşa bilirsiniz. Sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir. Öğlen saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz. Karar almak için uygun zamanlar olmayabilir. Akşam saatleri için organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Niyetinizi ortaya koyup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenecek zaman yaratacaksınız. Öğle saatlerinde kendinizi çok daha sezgisel hissedebilirsiniz. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız. Akşama doğru arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi gizli kalmış olaylar etkisi altına alabilir. Psikolojinizi düzeltmek için iç sesinizi dinlemeniz gereken zamanlar olabilir. Yaşayacağınız olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili büyük bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Akşama doğru keyif alacağınız ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız organizasyonlara sevdiklerinizi de davet edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Öğleden saatlerinde uğraştığınız işlere daha sezgisel yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde kendinizi daha fazla akışa bırakmak isteyeceğini zamanlar olabilir. Akşama doğru arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heves içinde olduğunuz bir gündesiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak etkilendiğiniz konuların üzerinde araştırma yapacağınız zamanlar var. İşlerinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız kişilerle akşam birlikte olmak isteyebilirsiniz. Birlikte organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde işlerinizin ilerlemesi için çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişelendiğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenmek isteyeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde dikkatiniz dağınık olabilir. Parasal açıdan yeni kararlar almamaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde uğraştığınız işlerde başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. İlerleyen zamanlarda olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Akşama doğru ise arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz yerlere gitmeyi tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemek isteyebilirsiniz. Öğlene doğru hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk ve yaratıcılık konusunda bugün sezgilerinizi kullanabileceksiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi netleştirmek için planlama yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde sevgilinizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirCilt temizleme araçları denemeye değer mi?
Güney Güneyan
Güney GüneyanNefretin Rasyonalizasyonu
Sibel Yücesan
Sibel YücesanDenge için sabah rutinleri
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşPalm yağı, hindistan cevizi yağı, hurma yağı
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYarına güvenmek
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşYaz bahçesi nasıl olmalı?
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAstım türleri nelerdir?
Oğuz Kara
Oğuz KaraDepozitoda yeni dönem
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanKoronavirüs ve beslenme
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSon gayret: Yengeç Yeniayı
En Çok İzlenen Videolar
Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!
Kişiye özel numeroloji analizi burada!Kişiye özel numeroloji analizi burada!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erzurumlular Karadeniz çayını kıtlama şekerle içiyor!

Erzurumlular Karadeniz çayını kıtlama şekerle içiyor!

Ölüme neden olan faktörler arasında dördüncü! Mutlaka...

Ölüme neden olan faktörler arasında dördüncü! Mutlaka...

Doğal, katkısız ve pekmezle üretilen lezzet: Giresun simidi

Doğal, katkısız ve pekmezle üretilen lezzet: Giresun simidi

Yaz aylarında ameliyat olunur mu?

Yaz aylarında ameliyat olunur mu?

Sıradaki Haber