Erzurumlular Karadeniz çayını kıtlama şekerle içiyor!

Erzurum'da çayın 61 yıldır sohbetle buluştuğu Kıyasettin Temelli Kıraathanesi Kültür ve Sanat Merkezi'ni işleten 3 kardeşten biri olan Yener Temelli, Erzurum'a has üretilen ve her biri yaklaşık 10 santim uzunluğundaki şekeri takatuka adını verdikleri tahta aparatın üzerinde keserle vurarak küçük parçalara ayırdıklarını söyledi. Temelli, pandemi sonrası karton bardaklarda verilen çayın tadını bozduğunu belirtti.

Çayın keyfinin cam bardaklarda çıktığını ifade eden Temelli, "59 yaşındayım. 10 yaşından itibaren bu işi yapıyorum. Erzurum şekerini 5 kilo kullanıyorsak diğer şekerlerden 7 kilo gider. Çünkü Erzurum şekeri serttir. Diğer kesme şekerler gibi hemen erimez. Keyifci müşterimiz çok. Grup oturduklarında 1,5 saat içerisinde yaklaşık 50- 60 çay içilir" diye konuştu.

Dev semaverler

İşlettiği çay ocağındaki her biri 200 litre su alan semaverlerde yaptığı çayla Erzurumlular'a hizmet veren Muammer Öztürk ise, "Büyük semaver yaptırdım. Ramazanda ikisini de yakıyoruz. Şu an sadece biri kullanıyoruz. Çayı limon ve kıtlama şekerle tüketen Erzurumlu bir oturuşta 4-5 bardaktan içmeden kalkmaz " diye konuştu.