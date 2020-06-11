           Esra Ceyhan canlı yayında hayatına dair tüm detayları anlatıyor...

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Biz sizi ekranlarda hep samimi ve güçlü gördük. Esra Ceyhan için evdekal süreci nasıl geçti?

Instagram’da yayınlarınız devam ediyor tabii ama yazmayı çizmeyi ve televizyonu özlediniz mi? En çok neyi özlediniz?

Medya zor… Hatta meslek sıralamalarında ilk 10’da çok stresli ve gerçekten yorucu bir iş. Sizin de uzun yıllar var olan televizyoncu kimliği size neler kattı? Ya şunu da bu süreçte öğrendim dediğiniz önemli noktalar neler?

Ben yine o samimiyete gideceğim Esra Ceyhan yayınlarında tüm sorunlara ve merak edilen tüm sorulara ışık tutuyordu. Ne anılar vardır buralarda ama sizin unutamadığınız bir vaka, ya da size ulaşan soru soran insanlar vardır en çok ne soruluyor?

Esra Ceyhan birçok insanın sıkıntısını çözüyordu peki kendi sorunlarıyla nasıl baş ediyor? Var mı yönteminiz?

Anne oldunuz? Nasıl bir his? Nasıl geçiyor zaman kızınızdan ne öğrendiniz?

Annelik sürecinde ekranlara ara verdiniz? Bu ciddi bir fedakarlık değil mi?

TV programları sizce nasıl?

Peki eskiden beri tüm sadakatiyle sizi takip eden kitleden nasıl tepki alıyorsunuz?

Son günlerde çok fazla yayınlarınıza denk geliyorum ve buralarda gerek Mehmet Ceyhan’la gerek diğer uzman isimlerle çok fazla konuda bilgi aktardınız. Nasıl dönüşler oluyor?

Bu süreçte (evdekal) size en çok ne soruldu? Yani insanlar neyi merak etti?

Yeni planlar sürprizler var mı?

Bizi izleyenlere tavsiyeleriniz neler?