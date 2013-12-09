Esra Erol hamile!

Esra Erol, "Hayatımda iyi günümü de kötü günümü de burada sizlerle paylaştım. Sizi ailem bildim. Siz de beni öyle. Şimdi izleyeceğiniz klipten sonra konuşmama tekrar devam edeceğim" dedi ve ekip arkadaşları tarafından hazırlanan videoyu seyircileriyle paylaştı. Videoda evlilik ve hamilelik sürecinde yaşadıklarını ve gördüğü desteği vurgulayan Erol, 3 kişilik ailesinin 4 kişi olacağını ve 12 haftalık hamile olduğunu söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan sunucu, "Günlerdir bunu nasıl açıklayacağımı düşünüyordum. Arkadaşların aklına böyle bir şey geldi. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" dedi.