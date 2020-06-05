Hamilelikte Burun Tıkanıklığı

Hamile olduktan sonra farklı farklı şikayetlerimiz olur. Bulantı-kusma , halsizilik gibi şikayetlerinin yanı sıra burun tıkanıklığı da en sık karşılaşılan şikayetlerdendir. Kendi hamileliğimde de burun kuruması ve ardından buna bağlı hafif burun kanamaların oldu.

Burun tıkanıklığı da hamilelik döneminde görülen belirtilerin başında gelir. Hamilelik döneminde burun tıkanıklığını birçok anne adayı yaşar. Ancak burun tıkanıklığın nedeninin hamilelikten dolayı olduğu aklımıza gelmeyebilir. Yapılan çalışmalar hamile kadınların %30’u burun tıkanıklığı ve burun akıntısı şikayeti yaşadığını göstermektedir. Bunun için eğer ki hamileyken burun tıkanıklığınız varsa bunu grip değilim ama niye burnum akıyor şeklinde düşünmenize gerek yoktur. Bu durum sebebinin hamileliğiniz olduğunu bilmelisiniz. Ben alerji zannetmiştim. Sonra doktorumla görüşünce , burun kuruluğu olduğunu öğrenmiştim.

Burun tıkanıklığı genel olarak hamileliğin ikinci ayında görülmeye başlanmaktadır. Tabi ki her hamilede burun tıkanıklığı durumu görülmez. Ancak burun tıkanıklıkları genel olarak hamileliğin ikinci ayında başlayarak gebeliğin son bulmasından sonra azalarak birkaç hafta içinde son bulmaktadır. Progesteron ve östrojen hormonu, hamileliğin ilk ve son aylarında ciddi artış gösterir. Gebelik döneminde hormonal değişikliğe bağlı olarak burun içerisindeki dokuların ve damarların ödemlenmesi sonucu burun tıkanıklığı artar. Bu sıkıntıda gerçekten yaşantınızı zorlaştırabilir. Uyumanızı, beslenmenizi zorlaştırabilir.

Peki bu durumda neler yapabilirsiniz;

-Her zaman olduğu gibi hamilelikte burun içinin nemli kalması çok önemli. Bu yüzden yaşadığınız ortamın nem dengesini sağlamalısınız. Evin içinde bir buhar makinesi kullanabilirsiniz. Buhar makinesi yoksa uyuduğunuz odaya bir bardak su koymak, nemli bez koymakta faydalı olabilir.

-Bol sıvı tüketmek de çok etkilidir. Özellikle günde en az 2 litre su tüketmelisiniz.

-Uyurken başınızın altına bir yastık daha koyarak yükseltebilirsiniz. Böylece gece burnunuz daha fazla tıkanmaz, daha rahat nefes alırsınız.

-Buhar solumak burnun bir süre açılmasını sağlar. Kaynamış suyu bir kaba koyarak çıkan buharı soluyabilirsiniz ya da bir havluyu sıcak su ile nemlendirerek yüzüne koyup buharından faydalanabilirsiniz.

-Ilık bir banyo da burun tıkanıklığına iyi gelir. Aynı zamanda sıcak su ile nemlendirilmiş olan küçük bir havluyu yüze tutmak ve havasını solumak da yararlı olabilir.

-Ayrıca burun içinin nemlenmesi ve kurumasını önlemek için , serum fizyolojik veya Sterimar'ın kuruluk için olan ürününü kullanabilirsiniz. Bunlar Mukozanın üstünde görünmez koruyucu bir tabaka oluşturarak, burun içinin nemlenmesini sağlar. Bu okyanus suları alışkanlık yapmaz, hamilelik veya emzirme döneminde rahatlıkla kullanılır. Benim kendi hamileliğimde de kullanıp rahatladığımı söyleyebilirim.

-Sigara, boya, alkol, parfüm gibi kokulardan kaçınmalısınız.

Bu öneriler siz hamilelerin daha rahat nefes almanızı, burun içi mukozasının kurumasını önleyecektir.