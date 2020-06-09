İştahsız yemek seçen çocuklar için önerilerim

· Öğün aralarını 2,5-3 saat arayla yapın. Aralarda hiçbir şey ikram etmeyin.

· Her öğünde tercih edilen (yiyeceğini bildiğiniz biri) bir yiyecek servis edin.

· En azından tabağında tolere etmesini sağlayarak düzenli olarak yeni veya reddedilmiş gıdalara koyup, ikram edin.

· Yemek saatlerini mümkün oldukça eğlenceli ve olumlu bir deneyim içinde olmasını sağlayın. Bu bazen zor olabilir ve iki yaşında bir çocukla her zaman mümkün değildir. Özellikle yiyecekler üzerinde iktidar mücadelelerine girmekten ya da çeşitliliği eksikliği hakkında olumsuz konuşmaktan kaçının. Bu, zaman zaman hayal kırıklığına uğramadığımız anlamına gelmez, ancak bunu ondan korumak için elimizden gelenin en iyisini yaparız.

· Ona başka daha eğlenceli tabak, çatal-kaşık veya bardakla ikram edin.

· Ahşap çubuk şişlerle veya kürdanla yiyecekleri eğlenceli sunun.

· Özellikle dip soslarla yemekleri ikram etmek etkili olabilir. Mücveri küçük doğrayın ve otlu yoğurt hazırlayın. Ona batırarak yemesini gösterin. Eğlenceli ve ilgi çekici olabilir.

· Yiyecekleri kurabiye kalıpları ile farklı şekillerde eğlenceli olarak sunabilirsiniz.

Aile sofrası çok önemli. Bebeklerle çocuklarla anne ve babanın bir arada yemek yemesi çocuğunuzun tüm yiyeceklerle bir şekilde etkileşime girmesini sağlar.

· Birlikte yemek yapmak. İnanın çok etkili. Oğlumla birlikte yemek pişirmeye başladığımdan beri, büyük bir gücü olduğunu hatırlıyorum! Çocuğunuzun aniden oturup normalde bile bakmadığı patates çorbasını yiyeceğini söylemiyorum, ama belki dener J)

· Duyusal oyunlar oynamak. Özellikle besinlere dokunurken hassasiyeti varsa duyusal etkinlikler çocukların, şimdiye kadar yiyemediği dokunamadığı yiyecekleri yiyebildiğini gösteriyor.

· Her zaman söylediğim yemeklere dokunmasına izin verin. Onlara dokunduğunda ilgisini çekip, kendi kendine yemeye başlayabilir.

· Yemekleri hazırlarken sevdikleri ve sevmediklerini birbiriyle karıştırın. Ben Altug’a köftelerin içine uzun bir süre sebze katmıştım. Az da olsa o yemediği sebzeyi en sevdiği köfte içinde yemişti. Balık yemezken onu kerevizle birlikte hazırladığımda yemesine çok mutlu olmuştum.

· Eğlenceli sunumlarda çok etkili. Benim en sevdiğim önerimdir. Hafta da 2-3 gün eğlenceli tabaklar çocuğunuzun ilgisini sofraya toplamasına yardımcı olacaktır.

Esra Ertuğrul

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