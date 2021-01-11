İş Tekliflerinde Zaman

İstediğiniz iş için mülakat sürecini başarıyla yürüttünüz ve işte sona yaklaştınız… Teklif sözlü ve yazılı olarak yapıldı ama yine de kafanızı kurcalayan konular var. Yüzde yüz emin olmak istiyorsunuz ve zamana ihtiyacınız var. En nihayetinde vereceğiniz karar sizi, ailenizi ve geleceğinizi etkiliyor.

TEKLİFİ RET EDERKEN

Kafanızı karıştıran ve emin olmadığınız konular var ise görüşmelerin başında bu detayları paylaşmanız ve hatta karşı taraftan gelen görüşme teklifini bile ret etmeniz en sağlıklı olan. Ancak kendinizi denemek, sektörde yerinizi görmek ve mülakat deneyimi içinde bu görüşme sürecini yürütüyor da olabilirsiniz. Bu durumda önemli olan süreci sonlandırırken etik değerler dâhilinde profesyonel duruşunuzu bozmadan mantıklı sebepler sunarak ret etmektir.

İş teklifi beklentilerinizi karşılamamış olabilir ve ret etme kararı vermiş olabilirsiniz ancak gelebilecek yeni fırsatları değerlendirmek için ret ettiğinizi profesyonel şekilde iletmeniz gerekir. Kapıyı tamamen kapatmak yerine aralık bırakmanız gerekir; tekrar aranılan çalışma arkadaşı olmak için bu durumu bile fırsata çevirebilirsiniz.

İş teklifini ret ederken bile iz bırakmanız ve karşınızdakini etkilemeniz mümkün.

TEKLİFE CEVAP VERİRKEN YAPILABİLECEK EN HATALAR

Belirsiz ve gerçekçi olmayan cevap karşı tarafın kafasını karıştırabilir ve sizinle ilgili yanlış izlenim bırakabilir. Tüm süreci olumlu yürütürken işe alımı yapacak uzmana olumlu mesajlar verip iş teklifi sonrasında yanlış üslup ve sebeplerle belirsiz bir ret cevabı vermek hatalı bir adımdır. Sizinle ilgili olumlu giden süreci bir anda olumsuza çevirirken karşı teklif sürecini bile başlatamayabilirsiniz. Belki başka bir pozisyon teklifini kaçırabilirsiniz.

Düşünmeden verilen karar kariyeriniz için yanlış adım atmanıza sebep olabilir. Emin olmadan verdiğiniz cevap ya iş aramaya devam etmenizi ya da mutsuz bir işte çalışmanıza sebep olacak. Kafanızdaki sorulara cevap bulup emin olarak cevabı vermek için zaman isteyebilirsiniz. Teklife “hayır” cevabı ile farklı iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Ancak istemediğiniz bir işte çalışmak sizin ve çevrenizdekilerin hayatını zorlaştıracaktır.

Bu durumda kaybedecekleriniz yerine karar vermek için zaman istemek en mantıklısı.

DÜŞÜNMEK İÇİN ZAMAN İSTEMEK

İş arayan ve değiştirmek isteyenler için mülakat sürecinde işe alım yapan yöneticilerle ve uzmanlarla iletişime çok dikkat etmek ve ilişkiyi iyi yönetmek gerekir. CV’nizde kullandığınız ifadeler ve kelimeler kadar mülakat sürecinde ki iletişiminiz sizinle ilgili ipuçları verir. Profesyonelliğiniz kadar samimi ve gerçekçi olmalısınız. İşte bu yüzden zaman isterken de özenli iletişim kurmak gerekir.

Bir iş teklif edildiğinde hemen cevap vermeniz gerekmez. Aklınıza takılan sorulara cevap bulmak için yeni bir görüşme isteyebilir veya karşı teklifte bulunabilirsiniz. Zaman isterken şirkete ve işe ilginizi gösterirken olumlu ve profesyonel olmalı. Şirketler İK politikaları dâhilinde sözlü ve/veya yazılı teklif sunabilir ve buna göre sizde zaman isteyebilirsiniz. Ben önce sözlü sonra yazılı iletişimi tercih ederim.

Ancak mülakatta işe evet deyip teklif sonrasında karşı teklifte bulunup üzerine hayır cevabı vermek kendinize ve karşı tarafa bir nevi saygısızlıktır. Kimi durumda bu davranış tamamen kapıları kapatırken aranılan kişi iseniz bu durum size yeni bir teklifle lehinize dönebilir.

ZAMAN NASIL UZATILIR?

Şirketlerin işe alım politikalarına göre teklif süreci farklılık gösterebilir. İş teklifleri mülakat sürecinde veya mülakatlar sonrasında da yapılabilir.

Son Tarihi Öğrenin

Cevap vermeniz gereken son tarihin ne olduğunu, gerekirse süreyi uzatmanın mümkün olup olmadığını uygun dilde sorabilirsiniz. Bu esnada varsa diğer mülakat süreçlerinin sonuçlanmasını bekleyebilirsiniz. Başka teklifler bekliyor bile olsanız işe ilginizi gösterip doğru karar vermek için diğer mülakat süreçlerinin de bitmesini beklediğinizi iletebilirsiniz. Bu detayı söylemeyebilirsiniz ama söyleyecekseniz iletişim ve durumu ifade tarzınız çok önemli; İK uzmanı sizinle ilgili fikre sahip olacak. Belki de bu yüzden İK uzmanı yeni adaylarla görüşmeye başlayacak, aman dikkat.

Sorular Sorun

Karar vermek için fazladan zaman kazanmanın bir yöntemi de sorular sormaktır. İK uzmanı ile yapacağınız soru – cevap sürecinde zaman kazanabilir ve işle ilgili bilgileriniz netleşebilir.

Karşı Teklif

Aklınızda netleşmeyen ücret ve sorumluluklar için karşı teklifte bulunabilirsiniz. Karşı teklife gelecek cevapla birlikte kararı vermek için zaman kazanır ve aklınıza takılanları netleştirebilirsiniz.

SÖYLENMEMESİ GEREKENLER

İk uzmanları dâhil kimse reddedilmekten hoşlanmaz. Teklif için zaman isterken veya reddederken bile olabildiğince nazik olun ve teşekkürlerinizi iletin. Ne olursa olsun söylememeniz gerekenler var. Daha öncede belirttiğim gibi profesyonel duruşunuza zarar verecek çeşitli söylemlerden kaçınmanız lazım. Negatif ve gerçekçi olmayan tutumunuzla birlikte potansiyel çalışan listesinden çıkartılabilirsiniz.

İşi isteyip istemediğimi bilmiyorum, düşünmem lazım

Teklifinize geri döneceğim.

Diğer görüştüğüm firmanın teklifini bekliyorum daha fazla ücret teklif edebilirler.

İşin sorumluluklarını, kullandığınız kaynakları ve çalışma şeklini sevmedim.

CEVABA GECİKMENİN RİSKLERİ

Cevap vermek için size tanınan sürenin sonunda mutlaka cevap vermiş olmalısınız. Cevap vermekte gecikirseniz işi kaybetme riskiyle karşılaşabilir belki de işe başlamadan izin, maddi bir hediye gibi giriş bonusunu kaçırabilirsiniz.

Çoğu İK uzmanı işe alım sürecini hızlıca sonlandırmak ister. Kararı vermek için detaylı düşünmeniz ve hızlı karar vermeniz her iki tarafın işini kolaylaştırır.

Mülakata daveti ile işi-şirketi araştırmanız, beklentilerinizi-esneyebileceklerinizi kesinleştirmeniz, mülakat süreci ile sorularınızı öğrenmeniz karar vermenizi kolaylaştırır.

Mülakatlara hazırlanın ve istediğiniz o işi kapın…

KARİYERİNİZ PARLASIN

Kurumsal insan kaynakları danışmanlık ve koçluk talepleriniz “esra@cvcheckup.com” e-posta adresinden veya https://cvcheckup.com/iletisim sayfasında iletişime geçebilirsiniz.

ESRA KEMER

Kariyer Gelişim Koçu ve İnsan Kaynakları Danışmanı

Linkedin: EsraKemer (https://www.linkedin.com/in/esra-kemer/)

Instagram: esra__kemer & Cvcheckup (https://www.instagram.com/esra__kemer/ )

Facebook: Esra Kemer - CVCheckup (https://www.facebook.com/esra.kemr)

Buda Benden Olsun

Oğuz'um Mira' m... Şimdi farkında değilsiniz ama zaman çok önemli. Kaybettiğiniz zamanlarda kazanamadıklarınızı, yaşayamadıklarınızı sonradan göreceksiniz. Geri kazanılmayan en büyük değer, hazine. Zaman o kadar değerli ki bir gün ki günlere bedel olabilir eğer iyi değerlendirirseniz. Sizinle bir dakika bile çok ama çok değerli.

Sizi çok ama çok seven bir anneniz var, gurur duyuyorum sizinle şükür sebeplerim…