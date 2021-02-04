Estetikten Ã§ok zorunluluk haline gelen ameliyatlar neler?

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04.02.2021 - 13:20 |

Estetikten çok zorunluluk haline gelen ameliyatlar neler?

Estetik denince aklÄ±mÄ±za en Ã¶nce gÃ¼zellik gelir. Estetik ameliyatlarÄ±n sadece gÃ¼zelleÅŸmek iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼r. Oysa estetik cerrahi pek Ã§ok saÄŸlÄ±k problemine cerrahi Ã§Ã¶zÃ¼mler sunmaktadÄ±r. DoÄŸuÅŸtan veya sonradan olan bazÄ± rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n estetik ve fonksiyonel tedavisi estetik cerrahi branÅŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lmaktadÄ±r. Estetik Cerrahi UzmanÄ± Op. Dr. Defne Erkara konu ile ilgili bilgi verdi.Â

Estetikten çok zorunluluk haline gelen ameliyatlar neler?
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KÄ±saca estetik cerrahi olarak anÄ±lan tÄ±p branÅŸÄ±nÄ±n tam adÄ± â€œEstetik, plastik ve rekonstrÃ¼ktif cerrahi"dir. Bunun basitÃ§e anlamÄ± gÃ¼zelleÅŸtirme, yeniden yapma veya dÃ¼zeltme iÅŸlemleridir. BirÃ§ok doÄŸuÅŸtan veya kaza, kanser vs. gibi talihsizlikler sonrasÄ± oluÅŸan rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± Ã§Ã¶zebiliyoruz. YarÄ±k damak ve dudak, el-ayak parmak fazlalÄ±k veya eksiklikleri, yanÄ±k sonrasÄ± oluÅŸan izler, bunlara Ã¶rnektir. AyrÄ±ca nefes alma gÃ¼Ã§lÃ¼kleri, kilo problemi, sigara kullanÄ±mÄ±na baÄŸlÄ± cilt sorunlarÄ±, doÄŸum sonrasÄ± meydana gelen sorunlar, kafein tÃ¼ketimine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar estetik cerrahi tarafÄ±ndan tedavi edilebilir.Â 

Op. Dr. Defne Erkara sÃ¶zlerine ÅŸunlarÄ± ekledi, "BazÄ± estetik ameliyatmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen ama sadece estetik deÄŸil fonksiyon aÃ§Ä±sÄ±ndan da mutlak gerekli ameliyatlar vardÄ±r. Ä°ÅŸte bu ameliyatlar kiÅŸide yarattÄ±ÄŸÄ± ciddi rahatsÄ±zlÄ±klar nedeniyle estetikten Ã§ok zorunluluk haline gelmiÅŸtir."

Bu rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yledir;

Meme kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ±

BÃ¼yÃ¼k memeli kadÄ±nlar bu durumdan rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirip ameliyat olmak istediklerinde baÅŸta ailesi olmak Ã¼zere pek Ã§ok kiÅŸi buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kar. Oysa bÃ¼yÃ¼k meme ile yaÅŸamak o kadar zordur ki. Omuz ve hatta sÄ±rt, bel aÄŸrÄ±larÄ±, zamanla fÄ±tÄ±k oluÅŸumu, meme altÄ±nda oluÅŸan kÃ¶tÃ¼ koku ve Ã§eÅŸitli enfeksiyonlar, kÄ±yafet bulma zorluÄŸu, spor yapma gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ gibi zorluklara sebep olur. BÃ¼yÃ¼k meme problemi genetik bir durumdur. Mutlaka ailede bÃ¼yÃ¼k memeli biri vardÄ±r. Kilo almak meme bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ arttÄ±rÄ±r. BazÄ± tÄ±bbi branÅŸ hekimleri (fizik tedavi, ortopedi, dermatoloji, beyin cerrahi vs.) hastalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k meme kaynaklÄ± sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in plastik cerrahlara yÃ¶nlendirirler. Meme kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ± ile bu sorun ortadan kalkar.Â 

Ãœst gÃ¶z kapaÄŸÄ± ameliyatÄ±

Genetik olarak erken sarkmalarÄ± hariÃ§ tutarsak Ã§oÄŸunlukla 40 yaÅŸÄ±ndan sonra toplumda Ã§ok gÃ¶rÃ¼len bir rahatsÄ±zlÄ±k Ã¼st gÃ¶z kapaÄŸÄ±ndaki sarkmadÄ±r. En Ã¶nemli nedeni yer Ã§ekimin sÃ¼rekli uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ± sonucu kaÅŸlarÄ±n veya kapak dokularÄ±nÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru yer deÄŸiÅŸtirmesidir. GÃ¶rsel olarak verdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k bir yana gÃ¶rme alanÄ±nÄ± daraltmasÄ±, gÃ¶zlerin Ã§abuk yorulmasÄ±, akÅŸama doÄŸru yorgunluÄŸun daha da artmasÄ± kiÅŸinin hayat kalitesini bozar. Lokal anestezi ile yapÄ±lan Ã¼st gÃ¶z kapaÄŸÄ± estetiÄŸi ile bu problem kolayca Ã§Ã¶zÃ¼lebilir. AmeliyatÄ±n hemen sonrasÄ±nda hasta gÃ¶rme alanÄ±nÄ±n geniÅŸlediÄŸini ve gÃ¶z yorgunluÄŸunun gittiÄŸini fark eder. Ãœstelik Ã§oÄŸu ameliyatta olan ÅŸiÅŸlik ve morluklar olduÄŸu halde.

Burun kemeri ile birlikte olan septum deviasyonu

Burun deliklerini ayÄ±ran ve septum adÄ± verilen duvardaki eÄŸirliÄŸe septum deviasyonu denir. Bu duvardaki eÄŸrilikler nefes alma gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ne yol aÃ§ar. Burunda estetik gerektiren ÅŸekil bozukluÄŸu olmayan durumlarda sadece septum ameliyatÄ± ile sorun Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼rken Ã§oÄŸu durumda septum deviasyonu burun kemeri gibi ÅŸekil problemi ile birlikte karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kar. Burundaki eÄŸriliÄŸi ve ÅŸekil bozukluÄŸunu dÃ¼zeltmeden yapÄ±lacak duvar ameliyatÄ± kiÅŸinin rahat nefes almasÄ±nÄ± saÄŸlamaz. Bu durumda mutlaka burun estetiÄŸi zorunlu hale gelir.Â 

AÅŸÄ±rÄ± kilo alÄ±p veren veya Ã§ok doÄŸum yapan kiÅŸilerdeki deformiteler

AÅŸÄ±rÄ± kilo alÄ±mÄ± ve Ã§oklu doÄŸumlar vÃ¼cut derilerinde geniÅŸlemeye yol aÃ§ar. Bu kilolar verilince veya doÄŸumlar sonlanÄ±nca deri kendini toplamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r ancak ister istemez biraz esneklik kaybÄ± olur. Bu durumda deride sarkma gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bu sarkmalar gÃ¶rsel olarak kiÅŸiyi rahatsÄ±z ettiÄŸi kadar aÄŸÄ±rlÄ±k etkisi ve kaslardan ayrÄ± olmasÄ± nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k hareketlere ve spor yapmaya engel olur. Hijyen konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaratmasÄ± da cabasÄ±. Bu durumda tek Ã§are ameliyatla bu fazla derilerin alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Ã–zellikle karÄ±n derisinde sÄ±k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z deri esnemesi sonucu sarkmayÄ± karÄ±n germe ameliyatÄ± ile Ã§Ã¶zebiliriz. AyrÄ±ca kol, bacak ve sÄ±rttaki deri sarkmalarÄ± da ameliyatla dÃ¼zeltilir.

SonuÃ§ olarak; gÃ¼nlÃ¼k hayatta yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle zorunlu hale gelen ve estetik olarak dÃ¼zeltilmesi gereken fonksiyon dÃ¼zeltici ameliyatlar plastik cerrahlar tarafÄ±nda sÄ±klÄ±kla yapÄ±lmakta ve bu sayede kiÅŸilerin gÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ± daha konforlu hale getirilmektedir.

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