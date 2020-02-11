Etki altında kalabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün de Başak burcunda ilerleyen Ay, gün boyunca artan hareket ve zihinselliğe işaret etmekte. Ancak nihai sonuçlara varmak kolay olmayabilir. İş hayatında idealist olsak bile, hayallerin dağıtıcı etkisi olabilir. Sabah saatlerinde fazlasıyla etki altında kararsız kalabiliriz. İster istemez duygusal açıdan zor bir gün olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Günün ikinci yarısında daha tutarlı ve sorumlu olmak gereği var. Ancak kurallara uygun ilerlemek istesek bile, belirli fikirler ya da inançlar yüzünden öfkelenebiliriz. Özellikle saat 19’dan sonraki saatlerde tepkilere dikkat edelim. Ailevi konularda, evde huzursuzluk yükselebilir. Küçük kazalara açık hale gelebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Tavşan Eksikleri tamamlayabiliriz. Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz.