Etli Enginar tarifi ve malzemeleri | Etli Enginar nasıl yapılır?

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Etli Enginar konusunda hünerlerini sergileyecek. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Etli Enginar nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Etli Enginar tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

ETLİ ENGİNAR MALZEMELERİ / PİŞİRME SÜRESİ 50 DAKİKA

Enginarları haşlamak için;

5 ADET ENGİNAR

1 YEMEK KAŞIĞI LİMON SUYU

3 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

ÜZERİNİ BİRAZ GEÇECEK KADAR SU

Etli bölüm için;

450 GR KUZU KUŞ BAŞI

1 ADET SOĞAN

5 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

1 DEMET DEREOTU

ETLİ ENGİNAR YAPILIŞI

Bir kaba su,un,tuz ve ½ limonun suyunu koyun,karıştırın.Enginarları kararmaması için bu suyun içine bastırın.

Bir tencerede tereyağını eritip,etleri içine atın,biraz çevirin.Tencerenin kapağını kapatıp,etler suyunu bırakıp çekinceye kadar arada bir karıştırarak pişirin.1 su bardağı sıcak sui lave edin.Tencerenin kapağını kapatın,kaynayınca oluşan köpükleri kevgirle alıp ateşi kısın ve ağır ateşte pişmeye bırakın.Etler yumuşayınca ateşi kısın.Soğanın kabuğunu soyup,ortadan 2’ye ayırın ve etlerin içine koyun.Ağzı açık olarak biraz suyunu çektirin.

Enginarları bastığınız sudan alın,hepsini 4 eşit parçaya bölün.Etlerin üzerini kaplayacak şekilde dizin.Enginarların iç kısmı üste bakmalı.2. sırada iç kısımları altta kalmalı.Tuzu üzerine serpin.Yağlı kağıdı tencerenin içini kaplayacak şekilde kesin.Üzerine birkaç ufak delik açın ve enginarların üstüne döşeyin.2 su bardağı sıcak suyu üzerine dökün.Su kağıdın deliklerinden içeri geçecektir.Kağıdın üzerine bir kapak kapatın.Tencerenin kapağınıda kapayarak once harlı ateşte,kaynayıncada ağır ateşte pişmeye bırakın.Eğer gerekirse sıcak sui lave edebilirsiniz.Pişince ateşten alın.Eğer hemen servis yapmayacaksanız kapağını açmayın. Böylece enginarlar kararmaz.

Servis yaparken yemeğin sıcak olmasına dikkat edin.İç kapağı bastırarak yemeğin suyunu bir kaba süzerek alın.Yemeği servis tabağına altı üste gelecek şekilde çevirin.Suyunu üstüne gezdirerek dökün.Kıyılmış dereotu serperek servis yapın.