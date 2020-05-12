Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Etli Enginar tarifi ve malzemeleri | Etli Enginar nasıl yapılır?
12.05.2020 - 14:08 |

Etli Enginar tarifi ve malzemeleri | Etli Enginar nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Etli Enginar konusunda hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda en güzel Etli Enginar yemeğini yapan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler ise Etli Enginar nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Etli Enginar tarifi ve malzemeleri...

Etli Enginar tarifi ve malzemeleri | Etli Enginar nasıl yapılır?
ABONE OL

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Etli Enginar konusunda hünerlerini sergileyecek. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Etli Enginar nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Etli Enginar tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

ETLİ ENGİNAR MALZEMELERİ / PİŞİRME SÜRESİ 50 DAKİKA

Enginarları haşlamak için;

5 ADET ENGİNAR

1 YEMEK KAŞIĞI LİMON SUYU

3 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

ÜZERİNİ BİRAZ GEÇECEK KADAR SU

Etli bölüm için;

450 GR KUZU KUŞ BAŞI

1 ADET SOĞAN

5 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI

1 DEMET DEREOTU

ETLİ ENGİNAR YAPILIŞI

Bir kaba su,un,tuz ve ½ limonun suyunu koyun,karıştırın.Enginarları kararmaması için bu suyun içine bastırın.

Bir tencerede tereyağını eritip,etleri içine atın,biraz çevirin.Tencerenin kapağını kapatıp,etler suyunu bırakıp çekinceye kadar arada bir karıştırarak pişirin.1 su bardağı sıcak sui lave edin.Tencerenin kapağını kapatın,kaynayınca oluşan köpükleri kevgirle alıp ateşi kısın ve ağır ateşte pişmeye bırakın.Etler yumuşayınca ateşi kısın.Soğanın kabuğunu soyup,ortadan 2’ye ayırın ve etlerin içine koyun.Ağzı açık olarak biraz suyunu çektirin.

Enginarları bastığınız sudan alın,hepsini 4 eşit parçaya bölün.Etlerin üzerini kaplayacak şekilde dizin.Enginarların iç kısmı üste bakmalı.2. sırada iç kısımları altta kalmalı.Tuzu üzerine serpin.Yağlı kağıdı tencerenin içini kaplayacak şekilde kesin.Üzerine birkaç ufak delik açın ve enginarların üstüne döşeyin.2 su bardağı sıcak suyu üzerine dökün.Su kağıdın deliklerinden içeri geçecektir.Kağıdın üzerine bir kapak kapatın.Tencerenin kapağınıda kapayarak once harlı ateşte,kaynayıncada ağır ateşte pişmeye bırakın.Eğer gerekirse sıcak sui lave edebilirsiniz.Pişince ateşten alın.Eğer hemen servis yapmayacaksanız kapağını açmayın. Böylece enginarlar kararmaz.

Servis yaparken yemeğin sıcak olmasına dikkat edin.İç kapağı bastırarak yemeğin suyunu bir kaba süzerek alın.Yemeği servis tabağına altı üste gelecek şekilde çevirin.Suyunu üstüne gezdirerek dökün.Kıyılmış dereotu serperek servis yapın.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için sabırlı davranmanız gereken zamanlar var. Bazı işlerinizi bitirebilmeniz için, feragat etmeniz gereken durumlar olabilir. Bürokratik konularla uğraşıyorsanız, işleri fazla aceleye getirmemeye özne göstermelisiniz. Bugün annenizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yeni uğraşlar edinebilirsiniz. Seyahat programları yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Eğlenceli programlara dâhil olmak isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Parasal konularınız gündeminizi etkileyebilir. Ödemelerde sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar tarafından engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmekten keyif alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı etkileşimde olduğunuz kişilere karşı özen göstermeniz gerekebilir. İlişkilerde çözülme yaşanabilir. Karar vermeniz gereken konularda iç sesinizi dinlemenizde fayda var. Uğraştıran durumlara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde zevk alacağınız uğraşlarınızla ilgilenmeye zaman bulacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili koşullarınız gündeminizi oluşturabilir. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmemelisiniz. Çalışma konularında tamamlanmalar olabilir. İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Ani gelişen olaylara karşı kontrolünüzü elden bırakmayın. Akşam saatlerinde duygularınıza daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Keyif alacağınız zamanlar geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerine doğru ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bitirmeye çalıştığınız işlerinizde sıkıntılar çıkabilir. Sakinliğinizi korumaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, fazla etkisinde kalmamaya özen gösterin. Aile içindeki konularda sıkışmalar yaşanabilir. Bitmemiş işlerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde çıkabilecek tartışmalara dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İletişiminizin yüksek olduğu hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni haberler gündeminizi değiştirebilir. Bugün yapacağınız ticari sözleşmelerde sıkışıklıklar yaşanabilir. Öğleden sonra arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla sorumlulukları paylaşmakta anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde olası tartışmalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. İlişkilerde anlayış ve uyum arayacaksınız. Beslenme düzeninizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizi bitirmek için özel bir çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif alacağınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Toplu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde işleriniz yoluna girecektir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız ufak çaplı tartışmalardan uzak kalmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İşten gelen destekler var. Arkadaşlarınızla birlikte sanatsal konularla uğraşabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla gösterme eğilimi içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2020 Plüton, Satürn, Venüs, Jüpiter Retroları: Zaman varken tamamla
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanSanal ortam bilgeliği
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüKliniğe gitmeden ortodontik tedavi olabilir miyim?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanPandemi ve Ergoterapi
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalHayallerini besle
Uzman Psikolog Melis Demircioğlu
Uzman Psikolog Melis DemircioğluDaha az ekran daha fazla hayat
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaAdet düzensizliğini önemseyin
Emre Kara
Emre Kara"Bir günü yıllar eder"
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkEstetikli burun bakımı
Ayşe Şengel
Ayşe ŞengelNeden hemşire oldum?
En Çok İzlenen Videolar
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dondurulmuş balık uyarısı! Artık o ifade yer alacak...

Dondurulmuş balık uyarısı! Artık o ifade yer alacak...

Kaşlar arasında oluşan akne ne anlama gelir?

Kaşlar arasında oluşan akne ne anlama gelir?

Yeni sezon Mayıs ayında başlıyor!

Yeni sezon Mayıs ayında başlıyor!

Prof. Dr. Pullukçu: Virüs denizden bulaşmaz

Prof. Dr. Pullukçu: Virüs denizden bulaşmaz

Sıradaki Haber