Ev yapımı kandil simidi tarifi - Kandil simidi nasıl yapılır?
Kandil simidi tarifi, kandillerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Gevrek, ağızda dağılan kandil simidini artık pastanelerden almanıza gerek kalmayacak. Evinizde pastane usulü kandil simidi yapabilirsiniz. Peki kandil simidi nasıl yapılır? İşte ev yapımı kandil simidi tarifi...
Kandil simidi tarifi, kandillerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Eskiden beri gelenek haline gelen kandil simidi tarifini hazırlamak için vereceğimiz talimatlara harfiyen uymanız gerekir. henüz kandil simidi yapmayı bilmiyorsanız veya her türlü tarifi denemenize rağmen kandil simidi tarifini beceremiyorsanız, size vereceğimiz kandil simidi tarifini uygulayabilirsiniz. Kandil simidi tarifi genellikle pastanelerden satın alınır. Ancak size vereceğimiz kandil simidi tarifinden sonra bir daha pastaneden kandil simidi almayacaksınız. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte ev yapımı kandil simidi tarifi, kandil simidi yapımı...
İşte tadı damağınızdan düşmeyecek kandil simidi tarifi:
Kandil simidi malzemeleri:
- 250 gram tereyağı (tavaya konulup yarısı erimiş yarısı erimeden kalmış olacak)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 yumurtanın sarısı hamurun içine yumurta akı üzerine
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz seker
- 1 çay kaşığı mahlep
- 1 çay kaşığı dolu kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 4 4.5 su bardağı kadar un
Üzeri için;
-Susam
Birinci adım: Derin bir kaba ocakta yarısı erimiş yarısı içinde erimeden kalmış tereyağı, yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt, şeker, tuz, kabartma tozu koyup iyice karıştırın. Üzerine azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.
İkinci adım: Üzerine streç film örtün ve hamuru 15-20 dakika dinlendirelim.
Üçüncü adım: Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle tezgah arasında silindir şeklinde yuvarlayıp küçük simit sekli verin.
Dördüncü adım: Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayıp 175 derece ısınmış fırında pembeleşene kadar pişirin.
Altıncı adım: Pişme işlemini kendi fırınınıza göre ayarlayın. Fırından çıkan simitleri tepside soğutun. Ağızda dağılan buram buram mahlep kokan kandil simitlerini servis tabağına alın.
Afiyet olsun.