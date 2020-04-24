Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı tarifi ve malzemeleri | Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır?
24.04.2020 - 14:02 |

Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı tarifi ve malzemeleri | Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır?

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali öncesinde gelinler Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı konusunda hünerlerini sergileyecekç En güzel Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısını yapan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olurken haftanın finali öncesinde ise büyük avantajın sahibi olacak. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı tarifi ve malzemeleri | Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır?

Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı tarifi ve malzemeleri...

EV YAPIMI KEMALPAŞA TATLISI MALZEMELERİ / 50 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

EV YAPIMI KEMALPAŞA TATLISI YAPILIŞI:

Karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ aktarın. Yoğurdu ilave edin.

Üzerine 1 su bardağı irmik, birer paket vanilya ve kabartma tozunu karışıma ekleyin. Unu da azar azar ilave ederek karıştırın.

Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar alın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarın.

180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar pişirin. Tatlınız sıcakken önceden hazırlayıp soğuttuğunuz şerbeti üzerine gezdirin.

Şerbetini çekince üzerine Hindistan cevizi serperek servis edin. Üzerine Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler askıda kalabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde yarım kalan işlerinizi toparlamanız sizin için daha iyi olabilir. İlerleyen zamanlarda ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Bazı konuları gündeme getirmek için uygun bir gün olmayabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylara yönelebilirsiniz. Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarda eksik veya yarım kalan işleri toparlayabilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İlerleyen saatlerde nedenini bilemediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Öğleden sonra nedenini bilemediğiniz olaylarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayacağınız zamanlar var. Yaşayacağınız içsel süreçler sizi olayları veya kişileri kabullenmenize neden olabilir. İlerleyen saatlerde sorumluluklarınız artabilir. Sosyal konulara eğilmek sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde dernek işlerinizde veya iş yerinizde yarım kalan çalışmalarınızı toparlayabilirsiniz. Gününüzü yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Önemli konuları öğleden sonraya bırakmaya çalışın. İlerleyen zamanlarda annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde iş hayatınızla ilgili yarım kalan çalışmalarınızı toparlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız işlere yönlendirebileceğiniz zamanlar var. Gün içinde kendinize zaman ayırabilirsiniz. Harcama yapmak için uygun bir gün değil.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Olayların tamamını görmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Dinsel konularıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi bitirmek için uygun bir gündesiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz işleriniz için plan yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilirDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde sizi krize sokan olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal konulara ilgili bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar olacaktır. Gün içinde eşinizle ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İletişimle ilgili aksaklıklar keyfinizin kaçmasına neden olabilir. Denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Eşinizle ilgili bitirmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamınızdaki koşularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizde eksik kalan işleri tamamlayacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. İlerleyen saatlerde ilişkilerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz uğraşlarla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizin ilerlemesinde sıkıntılar olabilir. Toparlamak istediğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlere kişisel yeteneklerinizi katacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizi olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi etkileyebilir. Evinize zaman ayırmak ve eksik işleri tamamlamak iyi olabilir. Gün içinde babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Bugün güven isteği içinde yakınlarınızı ziyarete gidebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Eviniz için alışverişe çıkabilirsiniz. Kendinizi çok yormayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iletişimle ilgili problemler canınızı sıkabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Ticari konuları başka bir zamana bırakmak daha iyi olacaktır. İş hayatında başkalarından destek almak, işlerinizi kolaylaştırabilir. Bugün ikili ilişkilerinizde sabır göstermeniz gerekebilir. Kadınlarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nur Demir
Nur DemirYılın en şanslı altın günü
Hülya Nida
Hülya NidaBoğa burcunda Yeniay
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtKoronavirüs nedeniyle sık yıkadığımız ellerimizi egzamadan nasıl koruruz?
House Of Div
House Of DivAz kalorili "çakma" tarifler
Adil Yıldırım
Adil YıldırımUzun ilişkilerin gizemli sırrı nedir?
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalSusama hissi - Kronik yorgunluk - Ağrı
Serap Oğuz Tan
Serap Oğuz TanSerap Oğuz Tan girişimciliği
Uzm.Klinik Psikolog Nigar Çiçek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar ÇiçekPandemi kaygısı önerileri
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa23 Nisan Boğa Yeniayı burçlara etkisi: Mucizenin önünden çekilin
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliÇocukluğa doyulmaz...
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı tarifi ve malzemeleri | Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır?

Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı tarifi ve malzemeleri | Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır?

Bilim Kurulu Üyesi bakın corona virüsten nasıl korunuyor

Bilim Kurulu Üyesi bakın corona virüsten nasıl korunuyor

Bugün ne pişirsem? Ramazan ayının 1. gününe özel iftar menüsü

Bugün ne pişirsem? Ramazan ayının 1. gününe özel iftar menüsü

Koltuk altınızı beyazlatacak kolay yöntemler

Koltuk altınızı beyazlatacak kolay yöntemler

Sıradaki Haber