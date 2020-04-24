Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı tarifi ve malzemeleri | Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır?
Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali öncesinde gelinler Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı konusunda hünerlerini sergileyecekç En güzel Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısını yapan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olurken haftanın finali öncesinde ise büyük avantajın sahibi olacak. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Ev Yapımı Kemalpaşa Tatlısı tarifi ve malzemeleri...
EV YAPIMI KEMALPAŞA TATLISI MALZEMELERİ / 50 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.
1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı un
Şerbeti için:
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzeri için:
1 tatlı kaşığı hindistan cevizi
EV YAPIMI KEMALPAŞA TATLISI YAPILIŞI:
Karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ aktarın. Yoğurdu ilave edin.
Üzerine 1 su bardağı irmik, birer paket vanilya ve kabartma tozunu karışıma ekleyin. Unu da azar azar ilave ederek karıştırın.
Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar alın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarın.
180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar pişirin. Tatlınız sıcakken önceden hazırlayıp soğuttuğunuz şerbeti üzerine gezdirin.
Şerbetini çekince üzerine Hindistan cevizi serperek servis edin. Üzerine Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.