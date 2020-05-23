Ev yapımı maskeler de önlüyor!

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Yeniaydan sonra yakın çevrenizde daha çok hareketlilik var. Bugün ziyaretler ve konuşmalar sizi daha çok harekete geçirebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde maddi konular ve harcamalar üzerinde daha çok düşünebilir, yeni planlar yapabilirsiniz. Birikimlerinizi değerlendirme yönünde fırsatlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Burcunuzdaki yeniaydan sonra şahsi alanda daha hızlı ve girişimci olabileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi anlatmakta zorluk çekmeyeceksiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Düşüncelerinizde daha olumlu olmaya ve dağılmamaya özen göstermelisiniz. Kimi zaman dedikodular ya da gizli kalan şeyler karşınıza çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugünlerde sosyal konularda daha aktif olabilirsiniz. Gelecek yönünde başkalarının düşüncelerinden faydalanmaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olsa da sizi meşgul eden pek çok konu olabilir. Kendinizi daha fazla ortaya koyabilirsiniz. Sorumluluklar da var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeni şeyler öğrenmek ve keşfetmek için güzel bir gündesiniz. Olumlu haberler de gündeme gelebilir. Akıcı koşullar öne çıkmakta.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Düşüncelerinizde daha sakin ve akılcı olmaya bakın. Kimi zaman çift durumlar şüphe ve endişe kaynağı da olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Karşılıklı konularda ya da eşinizi de ilgilendiren durumların içinde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişileri daha iyi dinlemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün zaman alabilecek işler ya da hizmetler dikkat çekebilir. Kendinize daha fazla özen göstermeye, enerjinizi doğru yönde kullanmaya çalışmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Genel olarak daha olumlu ve destekleyici konular var. Yeteneklerinizi ve zekanızı yaratıcı yönde kullanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku