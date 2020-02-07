07.02.2020 - 15:06 |
Evde badem ezmesi nasıl yapılır? | Ev yapımı badem ezmesi tarifi
Ev yapımı badem ezmesi tarifi arayanlar için Canan Kurban evde badem ezmesi nasıl yapılır bütün detaylarıyla anlattı. İşte özellikle kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak sadece iki malzemeyle hazırlanan ev yapımı badem ezmesi tarifi
Evde badem ezmesi nasıl yapılır diye arayanlar için Canan Kurban ev yapımı badem ezmesi tarifini paylaştı. Sadece iki malzeme ile yapılan badem ezmesi kahvaltıların vazgeçilmezi olacak. Üzerine isterseniz reçel sürerek isterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz.
Ev yapımı badem ezmesi malzemeleri:
Kavrulmuş tuzsuz badem
Tuz
Tatlı olmasını isterseniz içine bal ekleyebilirsiniz
Evde badem ezmesi nasıl yapılır?
İki malzemeli badem ezmesi tarifi için videomuzu izleyebilirsiniz.
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