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25.03.2020 - 10:19 |

Evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi

Evde kaldığınız günleri tatlandırmaya ne dersiniz? Tatlı krizlerini ortadan kaldıracak sadece 10 dakikanızı alacak 5 tatlı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok basit olan bu tatlıları mutlaka evde deneyin! İşte evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi...

Evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi

Evdeyken kendinizi mutfakta buluyorsanız ve farklı tatlı tarifleri denemek istiyorsanız sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz 5 tatlı tarifini sizlere sunuyoruz. Kolay malzemelerle mükemmel tatlılar yapabilir, evde kaldığınız günleri
tatlandırabilirsiniz. Hiç uzatmıyoruz ve sizi direk nasıl yapıldıklarına yönlendiriyoruz. İşte evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi...

Fıstık ezmeli muz bohçası

Evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi

Malzemeler:

-6 adet lavaş (küçük boy)
-6 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi
-3 adet muz (her bohçada yarım kullanılacak)
-6 yemek kaşığı yer fıstığı (doğranmış)
-6 tatlı kaşığı damla çikolata
-1/2 çay bardağı toz tarçın
-1 çay bardağı toz şeker
-1 su bardağı çikolata sosu (arzuya göre)

Nasıl yapılır?

-1 adet lavaşın tam ortasına, 1 yemek kaşığı fıstık ezmesini yayarak sürün.
-Tam orta kısmına lavaşın kapanmasına engel olmayacak büyüklükte muz yerleştirin.
-Etrafına yer fıstığı parçaları ve damla çikolata serpiştirin.
-Lavaşı önce yanlardan kıvırın ve rulo haline getirip kürdan ile tutturun.
-Önceden ısıtılmış kızgın yağda, altın sarısı renk alana kadar kızartın.
-Bohçalar sıcakken tarçın ve toz şekeri karıştırdığınız karışıma bulayın.
-Arzuya göre çikolata sosuna bandırarak ve sıcak olarak servis edin.

Yumurtasız çikolatalı mus

Evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi

Malzemeler:

-3 adet avokado
-3 yemek kaşığı kakao
- paket vanilin
-1/2 çay kaşığı tuz
-1 çay bardağı süt
-80 gram eritilmiş bitter çikolata

Nasıl yapılır?

-Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
-Bir mikser kabında veya derin bir kapta, avokado, kakao, vanilin, tuz ve sütü iyice ezin ve karıştırın.
-Tüm malzemeler birbirine karışıp kahverengi rengini aldığında, eritilmiş çikolatayı ekleyin.
-Bir kez daha tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine streç film çekip 1 saat buzdolabında bekletin.
-Servis ederken porsiyonlara ayırın ve üzerini rendelenmiş çikolata ve krem şantiyle servis edebilirsiniz.

Yoğurt bar

Evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi

Malzemeler:

-250 gram yoğurt
-5 yemek kaşığı bal
-1/2 su bardağı kırmızı meyveler (böğürtlen, yaban mersini, frambuaz)
-4 yemek kaşığı yulaf
-2 yemek kaşığı antep fıstığı içi (iri kıyılmış ve tuzsuz)

Nasıl yapılır?

-Yoğurt ve balı bir kapta güzelce karıştırın.
-Yoğurt-bal karışımını pişirme kağıdı serdiğiniz 20 x 30cm'lik düz tepsiye yayın.
-Üzerine meyveleri, yulafı ve iri parçalanmış Antep fıstıklarını serpin.
-Karışımı en az 5 saat dondurucuda bekletin.
-Yeterince dondurduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla üçgen şeklinde kesin ve bekletmeden afiyetle tüketin.

Hindistan cevizi küpleri

Evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi

Malzemeler:

-1,5 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi
-1/2 su bardağı krema
-5 yemek kaşığı pudra şekeri
-200 gram çikolata

Nasıl yapılır?

-Krema, şeker ve hindistan cevizini güzelce yoğurun.
-Karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz kare bir kaba 1 cm kalınlığında olacak şekilde yayın ve üzerini bir kaşığın tersi yüzüyle güzelce düzleyin.
-Karışımı 30 dakika kadar dondurucuda bekletin.
-Bu sırada bir tencerenin içine 2 parmak kadar su koyun, içerisine cam bir kase oturtun ve çikolatayı benmari usulü eritin.
-Donmuş haldeki karışımı küp küp keserek şekil verin.
-Hazırlamış olduğunuz küpleri çikolataya bulayarak yağlı kağıt üzerine yerleştirin ve 10 dakika daha dondurucuda bekletin.
-Son olarak çikolatalı küplerinizi dilediğiniz gibi süsleyerek afiyetle tüketin.

Üç malzemeli fıstık ezmeli kurabiye

Evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi

Malzemeler:

-200 gram fıstık ezmesi (şeker ilavesiz)
-200 gram toz şeker
-1 adet yumurta

Nasıl yapılır?

-Fıstık ezmesi, toz şeker ve oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtayı derin bir karıştırma kabına alın.
-Tüm malzemeyi mikser yardımıyla 3-4 dakika kadar karıştırın.
-Elde ettiğiniz kurabiye hamurunu eşit parçalara ayırıp avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.
-Yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak yerleştirin. Bir çatal yardımıyla üzerlerine bastırıp (+) şeklini verin.
-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 8-10 dakika kadar pişirip oda ısısında dinlendirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

 

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