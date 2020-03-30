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30.03.2020 - 11:33 |

Evde kolayca yapabileceğiniz bağışıklık sistemini güçlendiren 5 yemek tarifi

Vücudunuzu bahara hazırlamaya ve salgın hastalıklardan korumak için bağışıklık sistemini güçlendiren 5 yemek tarifini sizinle paylaştık. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu lezzetlere mutfağınızda mutlaka yer verin. Zeytinyağlı enginardan, ısırgan otu çorbasına kadar listelediğimiz bağışıklık sistemini güçlendiren yemek tarifleri, sizi hastalıklardan koruyacak ve vücut direncinizi artıracak. İşte evde kolayca yapabileceğiniz bağışıklık sistemini güçlendiren 5 yemek tarifi...

Evde kolayca yapabileceğiniz bağışıklık sistemini güçlendiren 5 yemek tarifi

Gülşah Karaman

Bağışıklık sisteminizi güçlendiren ve vücudunuzu salgın hastalıklardan koruyacak evde kolayca yapabileceğiniz çok lezzetli 5 yemek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Özellikle internette birçok kişi tarafından aranan bağışıklık sistemini güçlendiren yemek tarifleri büyük ilgi görüyor. Biz de sizin için bunu dikkate alarak, Mart ve Nisan ayı sebzelerinden oluşan ve vücut direncinizi yükselten yemek tariflerine yer verdik. Zeytinyağlı enginardan, kara lahana yemeğine kadar bağışıklık sisteminizi güçlendiren yemek tarifleri için mutfağınızda bu lezzetlere mutlaka yer verin. İşte evde kolayca yapabileceğiniz bağışıklık sistemini güçlendiren yemek tarifleri... 

Zeytinyağlı enginar

Enginar, yüksek miktarda potasyum, kalsiyum ve manganeze ek olarak A vitamini, B1 vitamini ve C vitaminleri içerir. Enginarın; çeşitli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin olması, elbette ki bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım etmektedir. Enginar % 20 gibi çok yüksek oranda C vitamini içeriyor ve özellikle de hastalıkların baş gösterdiği kış aylarında taze olarak bulunabiliyor.  İşte bu bakımdan kışın mevsimsel hastalıklarının önüne geçmek adına enginar bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudun zararlı bakterilerle savaşma gücünü artırıyor, serbest radikallere ve virüslere karşı bünyeyi koruyor.

Evde kolayca yapabileceğiniz bağışıklık sistemini güçlendiren 5 yemek tarifi

Malzemeler:

-1/2 su bardağı zeytinyağı
-1 adet orta boy kuru soğan
-1 adet patates
-1 adet büyük boy havuç
-1 su bardağı dondurulmuş bezelye
-8 adet ayıklanmış enginar
-2 adet taze sıkılmış limon suyu
-1 su bardağı su
-1 tatlı kaşığı toz şeker
-1 çay kaşığı tuz

Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?

-Bir tavada yarım su bardağı zeytinyağı ile 1 adet küp doğranmış soğanı hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
-Üzerine küp doğranmış ve haşlanmış, 1'er adet patates ve havucu da ekleyip 2-3 dakika bu şekilde kavurun.
-1 su bardağı bezelyeyi de üzerine ekledikten 3-4 dakika sonra garnitürünüzü ocaktan alın.
-Enginarları pişireceğiniz sosu hazırlamak için bir kapta 2 adet sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ve 2 yemek zeytinyağını karıştırın.
-Geniş bir tencereye 8 adet enginarı yerleştirin ve üzerlerine hazırladığınız garnitürden koyun.
-Limonlu su karışımını da tencereye aktarın.
-Enginarı sofralarınızda soğuk olarak servis edin, afiyet olsun.
-Ardından kapağını kapatıp, enginarlar yumuşayana kadar pişirin.
-Soğuk olarak servis yaptığınız zeytinyağlı sebze yemeği üzerine servisi esnasında ekstra zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Kara lahana yemeği

Karalahanayı kışın ve bahar mevsimi geçişinde tüketmek bağışıklığı güçlendirerek vücudunuza hastalık girmesinin engellenmesine yardımcı olur. C vitamininden zengin olup, A, B, E vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir minerallerini de bol miktarda içerir.

Evde kolayca yapabileceğiniz bağışıklık sistemini güçlendiren 5 yemek tarifi

Malzemeler:

-2 bağ karalahana
-4 adet havuç
-1 kase konserve mısır
-1 kase haşlanmış fasulye
-1 çorba kaşığı domates salçası
-2 adet kurutulmuş biber
-3 çorba kaşığı mısır unu

Karalahana yemeği nasıl yapılır?

-Kara lahanalar ıspanak gibi haşlandığında eriyeceği için iri iri doğranması gerekir.
-Bu nedenden dolayı karalâhanaları iri parçalar halinde doğrayın ve iyice soğuk suyun içerisinde yıkayın.
-Daha sonra havuçları yıkayıp, küp küp doprayın. Tencerenin içerisine sıvı yağı salçayı ve lahanaları ekleyerek karıştırın.
-Lahanalar suyunu salmaya başladığında içerisine mısır unu ve konserve mısır harç tüm malzemeleri ilave edin.
-Malzemelerin üzerini geçecek şekilde su ilave ettikten sonra kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine mısır ununu ve konserve mısırı ilave ederek 10 dk daha pişirmeye bırakın.
-Bir taşım kaynadıktan sonra sıcak servis edebilirsiniz.

Etli bakla yemeği

Bakla çok iyi bir manganez ve folat kaynağıdır. Protein ve karbonhidrat insan metabolizmasında çok fazla önemli olsa da folatta kalp sağlığı, bağışıklık sistemi ve kırmızı kan hücrelerinin sentezi için oldukça önemlidir.

Evde kolayca yapabileceğiniz bağışıklık sistemini güçlendiren 5 yemek tarifi

Malzemeler:

-1 kg taze bakla
-300 gr kuşbaşı et
-3 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 soğan
-3 su bardağı sıcak su
-Yarım limonun suyu
-1 domates
-Tuz
-1 yemek kaşığı un
-Bir çay bardağı ince kıyılmış dereotu

Etli bakla nasıl yapılır?

-Baklaların uç kısımlarını temizleyin. Bir kaseye su doldurup un ve limon suyu ekleyip karıştırın. Baklaları bu suda bekletin.
-Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Domatesin kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın ve tencereye ekleyin.
-Etleri ilave edip 3 dakika kavurun. Son olarak baklayı ve sıcak suyu ekleyerek tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin.
-Tuz ve dereotunu ekleyip sıcak servis yapın.

Isırgan otu çorbası

Isırgan otu yüksek miktarda C vitamini ve demir içerir. C vitamini vücudun demir emilimini arttırır ve böylelikle yorgunluğa ve anemiye iyi gelir.

Evde kolayca yapabileceğiniz bağışıklık sistemini güçlendiren 5 yemek tarifi

Malzemeler:

-Yarım kilo ısırgan otu
-1,5 bardak mısır unu
-3 kaşık tereyağı
-1 tatlı kaşığı nane
-4-5 diş sarımsak
-Tuz

Isırgan otu çorbası nasıl yapılır?

-Ellerinize eldiven geçirerek ısırganları doğrayın ve üzerini geçecek kadar suda haşlayın.
-Yumuşayınca haşlama suyundan 1 bardak alıp gerisini süzün. Yaprakları tencereye alın suyu da ekleyerek blenderdan geçirin.
-Kolay ezmek için biraz su ekleyin. Haşlanmış otları püre gibi ezin ve birkaç bardak daha su ekleyin.
-Ocağa alıp yavaş yavaş mısır ununu ekleyin. Bir taraftan tel çırpıcıyla çırpın. Kıvam alana kadar pişirin.
-Ocaktan almaya yakın dövülmüş sarımsak, nane ve tuzunu ilave edin.
-En son tavada erittiğiniz tereyağını koyup karıştırın ve ocaktan alın.

Kuşkonmazlı fırın somon

Kuşkonmaz harika bir vitamin, mineral ve esansiyel protein kaynağıdır. A vitamini, B1 vitamini (tiyamin), B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B5 vitamini (pantotenik asit), B6 vitamini, folik asit, C vitamini, E vitamini (a-tokoferol) ve K vitamini (filokinon) ve ayrıca folat, demir, bakır, kalsiyum, protein ve lif gibi minerallerle doludur. Tüm bu besinler sayesinde, kuşkonmaz bazı ciddi sağlık avantajları sunar. Kuşkonmaz aynı zamanda bir diğer önemli antioksidan olan E vitamini içerdiğinden bahsetmiştik. Bu vitamin bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur ve hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Somon ile birleştirdiğiniz de  bağışıklığınızı güçlendiren harika bir akşam yemeği yaratmış olacaksınız.

Evde kolayca yapabileceğiniz bağışıklık sistemini güçlendiren 5 yemek tarifi

Malzemeler:

-800 gram fileto somon
-500 gram taze kuşkonmaz
-200 gram mantar
-1,5 yemek kaşığı tereyağı
-1/2 tatlı kaşığı bal
-1/2 tatlı kaşığı esmer şeker
-1 adet orta boy limon
-1 yemek kaşığı soya sosu
-1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kuşkonmazlı fırın somon nasıl yapılır?

-Özellikle kalın yapıda olan kuşkonmazların sap kısımlarındaki kabukları bir soyacak yardımıyla boyuna çekerek ince bir şekilde alın.
-Büyüklüklerine göre ortadan ikiye kesin.
-Somon filetoları, deri ve fazla yağlı kısımlarını ayıkladıktan sonra iri küpler halinde kesin.
-Üzerini nemli bir bezle temizlediğiniz kültür mantarlarını ince ince dilimleyin.
-Limon kabuğunu rendenin kalın kısmıyla rendeledikten sonra ortadan ikiye kestiğiniz limonun suyunu sıkın.
-Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını; esmer şeker, bal, soya sosu, limon suyu ve taze çekilmiş tane karabiberle karıştırın.
-Geniş bir kaba aldığınız kuşkonmaz, mantar ve somon parçalarını hazırladığınız tereyağı karışımıyla karıştırın.
-Büyük kareler halinde dört adet yağlı kağıt kesin. Somonlu karışımı yağlı kağıtlara eşit olarak paylaştırdıktan sonra yağlı kağıtları bohça şeklinde kapatın.
-Kağıtları, birleşim yerleri altta kalacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin.
-Sağlık fısıldayan bu ana yemeği, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.
-Servis tabaklarına aldığınız kuşkonmazlı somonları sıcak olarak bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun.

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