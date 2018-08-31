Evde sucuk yapımı nasıl olur?

Evde sucuk yapımı iki şekilde olur. Sucuğunuzu ister bağırsaklı, isterseniz de bağırsaksız yapabilirsiniz. İşte evde sucuk yapımı hakkında tüm bilgiler...

Evde bağırsaklı sucuk yapımı

Evde sucuk yapımı; büyükbaş hayvanlardan parça etler alındıktan sonra kalan kemiklere yapışık kalan ufak parçaları değerlendirmek ve saklamak için tercih edilen yollardan biridir.

Bağırsak sucukta neden kullanılır?

Bağırsak yarı geçirgen sistemiyle suyu dışarıya yavaş ve kontrollü şekilde atarak baharatlarla birlikte eti pişirip kurutmasını sağlar ve bakterilerin çürümesini engeller. Böylece içerisindeki etin dayanıklık süresi artmış olur. Sucuğun içindeki kıymanın yağının rolüyse etin yumuşaklığını

korur.

Malzemeler

6 kilo et için:

-Kurutulmuş bağırsak

-Kaburga kapağından ya da kemiğe yakın bölgeden çekilmiş kıyma

-125 gram acı toz kırmızı biber

-125 gram tatlı toz kırmızı biber

-150 gram kimyon

-100 gram karabiber

-50 gram yenibahar

-25 gram tarçın

-200 gram tuz

-2 baş sarımsak

-1 çorba kaşığı tuz

Bağırsağı temizlemek için malzemeler:

-Kurutulmuş bağırsak

-Yarım çay bardağı sirke

-Kaynamış su

Nasıl yapılır?

-Kurutulmuş bağırsakları önce kaynara yakın ılık suya batırın, 3-4 dakika içinde açılmalarını sağlayın.

-Sonra 1-2 kere daldırıp çıkararak suyun tüm bağırsaklara nüfuz etmesini sağlayın.

-Tekrar yeni bir kaynar suyla bu işlemi tekrarlayın.

-Sonra musluğu açın ve bağırsağın içini bir kez daha sudan geçirin, iyice yıkayın.

-Son olarak bir kaynar suyun içerisine yarım çay bardağı sirke dökün ve bağırsakları iki dakika bekletin. İyice dezenfekte olmasını sağlayın. Suyu süzüldükten sonra artık doldurulmaya hazır hale gelecekler.

İç harcı nasıl hazırlanır?

-Kıymanızın içine baharatları ekleyin ve 3-4 saat ila 12 saat arası bekletin. Sonra tuz ile dövülen sarımsağı ekleyin ve 15-20 dakika yoğurun.

-Üzerini sarın ve 24 saat buzdolabında bekletin.

-Sucuğu doldurmak için ağzı çok derin olmayan bir huni kullanabilirsiniz. Önce huniyi içinde hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurun.

-Kıymanızı huninin ucuna iyice gelmesini sağlayın.

-Bağırsağı huninin boynuna geçirin. Hiç hava kalmamasına dikkat edin. Eğer hava kalırsa dışarda kalan düğümü kesin, açık uçlu bağırsağı iple bağlayın.

-Sonra yavaş yavaş kıymayı itmeye başlayın. Doldurma işlemi bittiğinde tercih ederseniz keten bir iple bağlayın. Son olarak hazırladığınız sucukları kurutmanız gerekiyor.

Bağırsaksız kolay sucuk yapımı

Evde bağırsaksız sucuk yapımı kurutulmuş bağırsak yerine genelde pastırma tercih edlir.

Malzemeler:

-500 gram dana döş kıyma ya da kuzunun sırt kısmından elde edilen kıyma

-3-4 diş sarımsak

-3-4 dilim pastırma

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1 tatlı kaşığı pul biber

-1 tatlı kaşığı karabiber

-1 tatlı kaşığı yeni bahar

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Pastırma hariç tüm malzemeleri robotto çekin.

-Daha sonra pastırma ekleyip tekrardan çekme işlemine devam edin. Sucuk harcınızı kapalı kapta, buzdolabında 2-3 gün arada yoğrularak saklayın.

-Daha sonra streç filme sarılıp sucuk şeklini verin ve serin yerde kurutma işlemine başlayın.

İyi sucuk için püf noktalar nelerdir?

-Öncelikle ellerinizin hijyenli olmasına özen gösterin.

-Çalışacağınız yüzey de temiz olmalı.

-Et seçimi ise dana kaburga kapağından ya da döş denilen, kemiğe yakın bölgenin etinden lezzetli bir kıyma elde edersiniz.

-Kıymanızı hazır paketlenmiş almamaya özen gösterin.

-Kullanacağınız kıymada yüzde 40 oranında yağ olması lazım. Sucuğu pişirirken bu yağ oranı azalacaktır.

-Damak zevkinize göre baharat seçimi yapın.

-Hazırladığınız kıyma harcınızı doldurmadan önce köfte yapıp kızartın ve tadına bakın. Böyle baharat oranını anlamış olursunuz.

-Sucuğun içinde hiç hava kalmamasına özen gösterin yoksa bozulma yaşarsınız.

-İlk defa sucuk yapıyorsanız uzun kangallar yerine parmak sucuklar yaparak risksiz çözüme ulaşabilirsiniz.

-Sucuklarınızı kurutmak için en kolay yöntem buzdolabının uygun bir yerine asmayı tercih edin.

-Sucuğunuzun üstü zaman için küflenebilir. Bunu önlemek için, sirkeli bezle 3-4 günde bir temizleyin.

-Sucukları en fazla 3 hafta bekletin. Uzun süre bekletirseniz içindeki yağ azalır ve sertleşir.

Afiyet olsun.