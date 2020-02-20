Evde waffle nasıl yapılır? - Waffle hamuru tarifi

Waffle tarifi son zamanlarda en çok aranan tariflerden biri olunca biz de sizin için pratik bir tarif hazırladık. Dilediğiniz waffle çeşidini yapabilmeniz için öncelikle waffle hamuru nasıl yapılır bunu öğrenmeniz gerekir. Evde kolayca yapabileceğiniz bu waffle tarifi ile artık dışarıda waffle yemek zorunda kalmayacaksınız. Kolay ve pratik waffle tarifi içi malzemeleri hazırlayın! Peki, evde waffle nasıl yapılır? İşte waffle hamuru tarifi, waffle yapımı...

Waffle hamuru tarifi için malzemeler:

- 2 yumurta

- 1 kaşık şeker

- Kabartma tozu

- Vanilya

- 1 çay kaşığı tuz

- 2 bardak un

- 1.5 bardak süt

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için malzemeler:

- Çikolatalı fındık kreması

- Dilediğiniz meyve ve şekerlemeler

Evde waffle nasıl yapılır? - Waffle tarifi

- Yumurtaları kırıp, derin bir kabın içine beyazlarını ekleyin. Üzerine vanilya koyarak köpük olacak kadar karıştırın.

- Yumurtanın sarılarını da şeker ile karıştırın.

- Yumurta beyazının içine sıvı yağ, süt, kabartma tozu dökün. Karıştırırken un ilave edin.

- En son yumurta sarılarını yavaş yavaş ekleyin ve bir süre daha karıştırın.Waffle hamurunuz hazır.

Waffle yapımı



- Waffle pişirme aparatına bir kepçe hamurdan dökün 5 dakika kadar pişirin.

- Hamurlar piştirkten sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.



