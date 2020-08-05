Evden çalışanlar daha mutlu çıktı! İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar
Evde kaldığımız süreçte değişen çalışma düzenin incelendiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Verilere göre, işe gitmeyenleri en çok mutlu eden şeyler arasında rahat giyinmek, makyaj yapmak veya traş olmak zorunda kalmamak, istediği şeyi rahatça yiyebilmek var. Ancak bu kişiler her ne kadar mutlu olsa da evde uzun saatler çalışmak istemiyorlar
Barem, corona virüs salgını nedeniyle evde kalınan süreçte çalışanların durumlarını ortaya koyan detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre görüşülen kişilerin %61’i öğrenci, ev hanımı, emekli veya işsiz oldukları için çalışmadıklarını, %31’i işe gitmeye devam ettiklerini, %8’i ise evden çalıştıklarını belirtti. İşe gitmeyi sürdürenlerin oranı %31 iken bu oran erkeklerde (%47), AB ses grubunda (%44), üst eğitimli grupta (%45) ve 15-54 yaş grubunda (%35) daha yüksek. İşe gitmeyi sürdürenlerin büyük çoğunluğu (%89), eskiye göre daha sakin bir ortamda çalıştıkları için işe daha iyi odaklandıklarını ifade etti.
5 kişiden 4'ü sınırlı zamanlarda çalıştı
İşe giden her 5 kişiden 4'ü sınırlı gün ve saatlerde çalıştıklarını belirtti. Sınırlı saatlerde çalışanların çoğu (%55) bu durumdan memnun kaldığını söyledi. Sınırlı gün ve saatlerde çalışmak, evdeki sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabildikleri için kadınları daha çok memnun etti. Erkekler, orta-lise eğitimliler ve C1 ses grubu içinde memnun olmayanların oranı diğer gruplara göre daha yüksek oldu.
Evden çalışanlar daha mutlu
Araştırmaya katılanların %8’i evden çalıştığını belirtti. AB ses (%24) ile üniversite ve üzeri eğitimli grupta (%22) bu oranın yüksek olduğu görüldü. Evden çalışanların büyük çoğunluğu her zamankinden farklı olarak daha rahat giyindiğini (%92), işe daha iyi odaklandığını (%), çalışma saatlerini bir ölçüde kendi ayarladığını (%85), işe gitmek için makyaj, traş olma gibi özel bir hazırlık yapmadığını (%83), yemek seçiminde daha rahat olduğunu, soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebildiğini (%83), iş toplantılarını internetten yaptığını (%81) ve daha uzun saatler çalıştığını (%70) söyledi.
Tek mutsuz eden şey "çok çalışmak"
Bu dönemde evden çalışanlar en çok, işe giderken zorunlu olarak yaptıkları iş dışı bazı uygulamalardan kurtulduklarına memnun oldular; rahat giyinebilmek (%82), makyaj, traş gibi özel bir hazırlık yapmak zorunda olmamak (%69) ve yemek seçimine dikkat etmek zorunda olmamak, özellikle soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebilmek (%65). İstediği zaman çalışmak (%65), toplantıları online yapmak (%60) ve işe daha iyi odaklanmak (%49) da evden çalışmanın nimetleri arasında görünüyor. Ancak evden çalışanlar, eğer daha uzun saatler çalışıyorlarsa bu durum onları memnun etmiyor (%54).