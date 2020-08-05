Evden çalışanlar daha mutlu çıktı! İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar

Barem, corona virüs salgını nedeniyle evde kalınan süreçte çalışanların durumlarını ortaya koyan detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre görüşülen kişilerin %61’i öğrenci, ev hanımı, emekli veya işsiz oldukları için çalışmadıklarını, %31’i işe gitmeye devam ettiklerini, %8’i ise evden çalıştıklarını belirtti. İşe gitmeyi sürdürenlerin oranı %31 iken bu oran erkeklerde (%47), AB ses grubunda (%44), üst eğitimli grupta (%45) ve 15-54 yaş grubunda (%35) daha yüksek. İşe gitmeyi sürdürenlerin büyük çoğunluğu (%89), eskiye göre daha sakin bir ortamda çalıştıkları için işe daha iyi odaklandıklarını ifade etti.

5 kişiden 4'ü sınırlı zamanlarda çalıştı

İşe giden her 5 kişiden 4'ü sınırlı gün ve saatlerde çalıştıklarını belirtti. Sınırlı saatlerde çalışanların çoğu (%55) bu durumdan memnun kaldığını söyledi. Sınırlı gün ve saatlerde çalışmak, evdeki sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabildikleri için kadınları daha çok memnun etti. Erkekler, orta-lise eğitimliler ve C1 ses grubu içinde memnun olmayanların oranı diğer gruplara göre daha yüksek oldu.

Evden çalışanlar daha mutlu

Araştırmaya katılanların %8’i evden çalıştığını belirtti. AB ses (%24) ile üniversite ve üzeri eğitimli grupta (%22) bu oranın yüksek olduğu görüldü. Evden çalışanların büyük çoğunluğu her zamankinden farklı olarak daha rahat giyindiğini (%92), işe daha iyi odaklandığını (%), çalışma saatlerini bir ölçüde kendi ayarladığını (%85), işe gitmek için makyaj, traş olma gibi özel bir hazırlık yapmadığını (%83), yemek seçiminde daha rahat olduğunu, soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebildiğini (%83), iş toplantılarını internetten yaptığını (%81) ve daha uzun saatler çalıştığını (%70) söyledi.

Tek mutsuz eden şey "çok çalışmak"

Bu dönemde evden çalışanlar en çok, işe giderken zorunlu olarak yaptıkları iş dışı bazı uygulamalardan kurtulduklarına memnun oldular; rahat giyinebilmek (%82), makyaj, traş gibi özel bir hazırlık yapmak zorunda olmamak (%69) ve yemek seçimine dikkat etmek zorunda olmamak, özellikle soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebilmek (%65). İstediği zaman çalışmak (%65), toplantıları online yapmak (%60) ve işe daha iyi odaklanmak (%49) da evden çalışmanın nimetleri arasında görünüyor. Ancak evden çalışanlar, eğer daha uzun saatler çalışıyorlarsa bu durum onları memnun etmiyor (%54).