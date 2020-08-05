Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Evden çalışanlar daha mutlu çıktı! İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar
05.08.2020 - 18:36 |

Evden çalışanlar daha mutlu çıktı! İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar

Evde kaldığımız süreçte değişen çalışma düzenin incelendiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Verilere göre, işe gitmeyenleri en çok mutlu eden şeyler arasında rahat giyinmek, makyaj yapmak veya traş olmak zorunda kalmamak, istediği şeyi rahatça yiyebilmek var. Ancak bu kişiler her ne kadar mutlu olsa da evde uzun saatler çalışmak istemiyorlar

Evden çalışanlar daha mutlu çıktı! İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar
ABONE OL

Barem, corona virüs salgını nedeniyle evde kalınan süreçte çalışanların durumlarını ortaya koyan detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre görüşülen kişilerin %61’i öğrenci, ev hanımı, emekli veya işsiz oldukları için çalışmadıklarını, %31’i işe gitmeye devam ettiklerini, %8’i ise evden çalıştıklarını belirtti. İşe gitmeyi sürdürenlerin oranı %31 iken bu oran erkeklerde (%47), AB ses grubunda (%44), üst eğitimli grupta (%45) ve 15-54 yaş grubunda (%35) daha yüksek. İşe gitmeyi sürdürenlerin büyük çoğunluğu (%89), eskiye göre daha sakin bir ortamda çalıştıkları için işe daha iyi odaklandıklarını ifade etti.

5 kişiden 4'ü sınırlı zamanlarda çalıştı

İşe giden her 5 kişiden 4'ü sınırlı gün ve saatlerde çalıştıklarını belirtti. Sınırlı saatlerde çalışanların çoğu (%55) bu durumdan memnun kaldığını söyledi. Sınırlı gün ve saatlerde çalışmak, evdeki sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabildikleri için kadınları daha çok memnun etti. Erkekler, orta-lise eğitimliler ve C1 ses grubu içinde memnun olmayanların oranı diğer gruplara göre daha yüksek oldu.

Evden çalışanlar daha mutlu

Araştırmaya katılanların %8’i evden çalıştığını belirtti. AB ses (%24) ile üniversite ve üzeri eğitimli grupta (%22) bu oranın yüksek olduğu görüldü. Evden çalışanların büyük çoğunluğu her zamankinden farklı olarak daha rahat giyindiğini (%92), işe daha iyi odaklandığını (%), çalışma saatlerini bir ölçüde kendi ayarladığını (%85), işe gitmek için makyaj, traş olma gibi özel bir hazırlık yapmadığını (%83), yemek seçiminde daha rahat olduğunu, soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebildiğini (%83), iş toplantılarını internetten yaptığını (%81) ve daha uzun saatler çalıştığını (%70) söyledi. 

Tek mutsuz eden şey "çok çalışmak"

Bu dönemde evden çalışanlar en çok, işe giderken zorunlu olarak yaptıkları iş dışı bazı uygulamalardan kurtulduklarına memnun oldular; rahat giyinebilmek (%82), makyaj, traş gibi özel bir hazırlık yapmak zorunda olmamak (%69) ve yemek seçimine dikkat etmek zorunda olmamak, özellikle soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebilmek (%65). İstediği zaman çalışmak (%65), toplantıları online yapmak (%60) ve işe daha iyi odaklanmak (%49) da evden çalışmanın nimetleri arasında görünüyor. Ancak evden çalışanlar, eğer daha uzun saatler çalışıyorlarsa bu durum onları memnun etmiyor (%54).

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün öğle saatlerinde kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz.  Bilemediğiniz konularla ilgili fazla sorumluluk almamaya özen gösterin. Gün içinde bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Keyfinizin kaçmamasına özen gösterin. İçsel odağınızı kaybetmeyin. Akşam saatlerinde kendinizi hayalperest hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlarınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ilerleme sağlamak için çaba göstereceğiniz zamanlar var. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Otorite figürleriyle çatışmaya girmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi öne çıkarmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sorumlu olduğunuz konular gündeminizi oluşturabilir. Uğraştığınız işlerde sıkışmış olduğunuzu hissedebilirsiniz. Hedefinize ulaşmak için daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı konularda eksikleri toparlamanız gereken durumlar oluşabilir. Akşam saatlerinde daha içe dönük zamanlar geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek çok daha kolay olacaktır. Kendi sınırlarınızı aşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla iletişim halinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde akış içinde olmak daha kolay olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı özenli davranmalısınız. Akşam saatleri sizin için daha rahat geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar olabilir. Karşınızdakini daha iyi dinlemeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda detaylarla uğraşabilirsiniz. Yeni konulara ilgi duyabileceğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde sabırlı olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde net göremediğiniz olaylar kafanızı karıştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde büyüme ve gelişme sağlayabilirsiniz. Bazı konuları detaylandırmak durumunda kalabilirsiniz. Sorumluluklarınızı çalışma arkadaşlarınızla organize olarak yapmanız size zaman kazandıracaktır. Akşam saatlerinde kafanızı kurcalayan durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sorumlu olduğunuz işlerinizde yaratıcılığınızı kullanmak sizi daha iyi hissettirecektir. İkili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Bugün etrafınızdaki insanlara kendinizi ifade edebilmeniz, önem kazanabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Hayatınızla ilgili risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili aldığınız sorumluluklarda sıkıntılar oluşabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Geçmişten kalan sorunlar bugün daha fazla önünüze gelebilir. Bu durumdan rahatsızlık duyabilirsiniz. Saklanmak istediğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatleri daha rahat geçecektir. Kendinizi akışa bırakmayı öğrenmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi yakın çevrenizdeki ilişkiler etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulardan etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla detaylara girmek isteyebilirsiniz. Kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sanatla ilgilenmek için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde üstlerinize karşı sorumluluğunuzu aksatmamaya çalışın. Kendinizi sıkışmış hissedeceğiniz konularda daha ön görülü davranmaya çalışın. İlerleyen saatlerde ilişkiler ön plana çıkabilir. Sevdiklerinizle birlikte program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel konular daha fazla ön plana çıkabilir. İlişkilerinizdeki sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bugün içinize dönmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları iyi hale getirmek için eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Hassas olduğunuz konulara özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞÇikolata kisti nedir?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDüğün hazırlıkları sırasında yaptıracağınız 4 estetik işlem
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkide ayrılık blöfü yapmak
Diyetisyen E.Kübra Zeydanlı
Diyetisyen E.Kübra ZeydanlıAkne sorununun beslenmeyle ilişkisi
Betül Yergök
Betül YergökKişisel gelişim hastalığı
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaAşırı büyük göğüsler hareketinizi kısıtlamasın
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKişiye özel dudak estetiği
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözTatile incelerek girin
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaEndolift lazer ağı ile hızlı ve acısız güzellik
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşYasemin ve basmati
En Çok İzlenen Videolar
Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?
Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?
Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evden çalışanlar daha mutlu çıktı! İşte detaylar

Evden çalışanlar daha mutlu çıktı! İşte detaylar

Türk akademisyen geliştirdi, 50'den fazla ülkede kullanılıyor

Türk akademisyen geliştirdi, 50'den fazla ülkede kullanılıyor

Ordu'nun meşhur tirmit mantarı tezgahlarda yerini aldı

Ordu'nun meşhur tirmit mantarı tezgahlarda yerini aldı

Gebelik şekeri doğumdan sonra geçer mi? Uzmanı açıkladı!

Gebelik şekeri doğumdan sonra geçer mi? Uzmanı açıkladı!

Sıradaki Haber