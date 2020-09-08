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HaberlerAstroloji Haberleri Eylül Ayında 9 gününde yanyana göreceğiniz 9 rakamlarına dikkat edin.
08.09.2020 - 18:13 |

Eylül Ayında 9 gününde yanyana göreceğiniz 9 rakamlarına dikkat edin.

Bu ay göreceğiniz 9 rakamı size hayatınızın amcı üzerinde çalışmanız için kendinizde şifalandırmanız gereken noktaları hatırlatacaktır. Hayatınızın nihai amacı tüm nefes aldığımız zaman boyunca ruhumunuzun hedefi olduğundan bu ay 9 hatırlatmaları oldukça önemli.

Özellikle Eylül’ün  9-18-27. Günleri göreceğiniz 9 rakamları size başkalarının iyiliği için bir şeyler yapmanızı, çevrenizden başlayarak insanların mutluluğu için adımlar atmanız gerektiğini hatırlatıyor olacak. Kocaman bir gülümseme, karşıya geçmeye çalışan bir yaşlıya yardım etmek, zordayım diyen bir dostunuzu gönülden dinlemek bile dalga dalga bir iyilik başlatabilir.

Eylül ayı içinde göreceğiniz 9 rakamları size şifalandırmanız gereken konuları hatırlatacağından başınıza gelen olumsuzlukları, almanız gereken ders olarak görüp gereğini yapma hatırlatması olarak teşekkürle değerlendirmelisiniz.

Bu günlerde 9 lar  size, hayat amacınızı hatırlamanızı  şifa ile ilgili konuları ön plana çıkararak yapsa da asıl amaç sizin kendinizi ve başkalarını şifalandıracak konularda yardım yapmanızdır.

Sen de aşağıdaki formu doldurarak kendi analizini yaptırabilirsin.

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