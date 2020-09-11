Falda Ağaç Görmek Ne Demek? Kahve Falında Ağaç Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Günümüzde fal baktırmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlardan biri de kahve falıdır. Kahve falı, falı iyi yorumlayan ve geleceği kahve dibinde kalmış telve sayesinde belirli semboller karşılığında gözlemleyen kişiler tarafından yapılmaktadır. Kahve falında her çıkan ve görülen sembolün bir anlamı ve değeri vardır. Bu yüzden kahve falında ağaç simgesini görmek, aile ağacını temsil etmek adına kullanılmaktadır.



Falda Ağaç Görmek



Falda ağaç görmek, aileyi temsilen kullanılmaktadır. Bu sebeple kahve falında görülen ağacın dalları ne kadar fazla ise, ailenin büyüklüğü de bir o kadar çok olur. Falda görülen ağaç ailenin genişlemesi anlamına geldiğinden, yakın zamanda yapılacak olan nişan veya evlilik ilişkisi olarak da yorumlanabilmektedir. Bunun haricinde ağaç şeklinin kahve falı üzerinde meyve görünümüyle görünmesi, kişinin evlenmesi sonucunda çok fazla çocuğunun olacağına işarettir.



​​​​​​Falda Ağaç Görmenin Farklı Yorumları



Genel itibariyle kahve falında görülen ağaç sembolü; bolluğu, bereketi, aileyi, evliliği, çocuğu, huzuru ve mutluluğu ifade etmek yerine kullanılmaktadır. Son olarak falında ağaç çıkan kişinin cinsiyetine göre de, anlam değişebilir. Kahve falı baktıran kişi eğer erkek bir bireyse, kuracağı bir işte başarılı ve makam sahibi olacağına yorumlanır. Ancak fal bakan kişi bekar bir kadın ise bu da, kişinin yakın bir zamanda mutlu ve mesut bir yuva kuracağı anlamını taşımaktadır.



Kahve Falında Ağaç Şeklinin Çıkması



Kahve falında ağaç şeklinin çıkması, farklı anlamlar dahilinde yorumlanabilmektedir. Falda çıkan ağaç sembolünün diri mi, yaşlı mı, güzel mi, büyük mü, küçük mü ya da meyvesi var mı gibi sorularına verdiği yanıtlar, bize ağacın tam anlamıyla neyi temsil ettiğine götürür. Eğer ki ağaç falda diriyse, bu durumda kişinin o an ki yaşamı hakkında bilgi verecektir.



Kahve Falında Ağacın, Diri ve Büyük Olması

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Ağacın diriliği; mutluluğu, bereketi, eğlenceyi veya yakın bir zamanda bir yuva kurulacağını ifade etmektedir. Ağacın dallarının büyük oluşu, ailenin genişlemesi ve büyüklüğü olarak tanımlanırken; ağacın kökleriyle toprağa sıkı sıkıya bağlı oluşu da hayatınızda yaşadığınız belirsizliğin çözümünün yakın bir zamanda gerçekleşeceği hususunu yansıtmaktadır.