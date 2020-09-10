Falda Anka Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Anka Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda Anka kuşu görmek; manevi ve maddi yönden rahatlamaya işaret eder. Böyle bir döneme girilecektir ve fal sahibi her türlü sıkıntısından kısa zamanda kurtulacaktır. Bu sembol yeni biriyle tanışmanın habercisi olabilir. Sakın ve durgun geçirilen zamanların sonrasında yoğun bir temponun fal sahibini beklediğini belirtmek mümkün. Saçma düşünceler, fal sahibinin aklını karıştırmamalıdır.



Falda Anka Kuşu Görmek



Falda Anka kuşu görmek; büyük ve önemli bir haberin alınmasına işaret eder. Falı baktıran kişinin hayatı, alacağı bu haber ile değişecektir. Önemli haberin karşısında fal sahibi önce çok şaşıracaktır. Ancak daha sonra haberin getirdiği değişime hemen uyum sağlayabilecektir.



Kahve Falında Anka Kuşu Şekli Çıkması



Kahve falında Anka kuşunun çıkması; kuşun rengine bağlı olarak farklı biçimlerde yorumlanmaktadır. Fal içerisinde siyah çıkan Anka kuşu, olumsuz haber anlamına gelir. Beyaz Anka kuşu ise tam tersi bir anlama sahiptir. Falda Anka kuşu sembolünün çıkması, çevresindeki sembollere göre de değişik bir biçimde yorumlanmaktadır.



Falda Anka Kuşu Yavrusu Şeklinin Çıkması



Fal yorumcularına göre falda Anka kuşu yavrusu şeklinin çıkması; mevki, güç ya da miras anlamını taşımaktadır.



Falda Anka Kuşu Kafası Şeklinin Çıkması



Falda Anka kuşu kafası şeklinin çıkması; bir haberin alınmasına işaret eder. Ancak anka kuşu kafasının yanında yer alan semboller de falın doğru yorumlanması açısından önemlidir. Bu yüzden fal yorumlarında Anka kuşunun hangi sembolle yer aldığını belirtmek gerekir.