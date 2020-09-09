Falda Ay Görmek Ne Demek? Kahve Falında Ay Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Hayırlı ve huzurlu anların yaşanacağı anlamına gelen falda ay görmek, kişinin hayırlı bir birey olacağına ve sevdiklerini de mutlu etmek için sürekli çabalayacağına işaret etmektedir.



Falda Ay Görmek



Fal sahibinin varsa tüm hastalıklardan kurtulacağına ve salığının yerine geleceğine işaret etmektedir. Kahve falında görülen ay, insanın tüm maddi sıkıntılardan kısa zamanda kurtulması şeklinde yorumlanıyor.



Kahve Falında Ay Şekli Çıkması



Kahve falında ay şekli çıkması, insanın uzun yıllar hayalinde olan tüm şeylere kavuşacağını ifade etmektedir. Kahve falında aya benze şekil çıkan kimseler, evliyse eşiyle birlikte uzun yıllar huzur içinde yaşayacak ve sürekli eşini mutlu edecek ve ona layık olacak eş olarak kalacaklardır.



Kahve Falında Gezegen Görmek



Genellikle olumsuz ve alametlerin başlayacağı anlamına gelen kahve falında gezegen görmek, fal sahibinin iş hayatında sekteye uğrayacağına delalettir. Falında gezegen çıkan bir kişi, maddi açıdan zarara uğrayacak ve buda aile içine yansıyacaktır. Aile içinde mutsuz ve huzursuz olacak olan fal sahibi aynı zamanda bu kötü duyguları çevresine de yayacaktır.



Kahve Falında Dünya Görmek



Kahve falında dünya görmek, fal sahibinin hayırlı evlat olacağı ve kısa süre içinde istediği işe kavuşacağı anlamına geliyor. Falında dünya şekli çıkan kimseler aynı zamanda evlilik hayatına geçiş yapacak ve eşi ile mutlu günler yaşayacaktır. Eşini hiç mutsuz etmeyecek ve mutlu olacak ve birden çok çocukları olacaktır.