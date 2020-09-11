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11.09.2020 - 05:21 |

Falda Ayakkabı Görmek Ne Demek? Kahve Falında Ayakkabı Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Kahve falının tarihçesine bakıldığında fal okumanın Osmanlı zamanına dayandığı görülmektedir. Saray içerisinde haremlerde ortaya çıkmıştır kahve falı kültürü. Bu kültür sayesinde Saray’da bulunan cariyeler rahatça dedikodu yapabilmişlerdir. Saray içerisinde rahatça dile getirilemeyen şeyler kahve falı adı altıda konuşulmuştur. İşte, falda ayakkabı görmekle ilgili tüm detaylar.

Falda Ayakkabı Görmek Ne Demek? Kahve Falında Ayakkabı Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
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Kahve falı, Türkiye’ye ve Türk kültürüne özgü olarak yüzyıllar boyunca yer edinmiştir. Bu fal günümüzde sanal ve çevrimiçi kahve falı adı altında internette ve telefon uygulamalarında pazarlanmaktadır.

Falda Ayakkabı Görmek

Ayakkabılar genel olarak korumayı temsil etmektedir. Günlük hayatın temelini oluşturan eşyalardır. Gün nasıl olursa olsun insanlar her zaman bir çift ayakkabı giyerler. Bu ayakkabılar son derece kişisel eşyalardır.

Falda fincanın içerisinde ayakkabı simgesi görülüyorsa bu falı bakılan kişinin hayatında yeni bir yola girmesi gerektiğini hissetmesi anlamına gelmektedir. Falda görülen ayakkabı giyilmişse bu durum genellikle ileriye doğru yolculuğu da ifade etmektedir. Eğer falda görülen ayakkabılar eski ise ileride yaşanacak yeni ve eğlenceli zamanları göstermektedir.

Falda Topuklu Ayakkabı Görmek

Falda topuklu ayakkabı görülmesi, falı bakılan kişinin hayatını değiştirme konusundaki güçlü arzusunu ifade etmektedir. Yeni bir başlangıç zamanının geldiğini müjdeler ve kutlama anlamına gelir. Yüksek topuklu ayakkabılar fal sahibinin yeni biriyle tanışacağı anlamına da gelmektedir. Topuklu ayakkabıların yıpranmış olması yaşanması olası yeni bir aşkı gösterir.

Falda Topuksuz Ayakkabı Görmek

Fal içerisinde topuksuz ayakkabı görmek uzak bir yerden gelecek misafir veya kısmet anlamına gelmektedir. Aynı zamanda görülen topuksuz ayakkabılar eski ise olan bir ilişkinin onarılması gerektiğini de ifade eder. Bu ilişkinin devam edebilmesi için biraz seyahat edilmesi gerektiğini gösterir.

Falda Ayakkabının Bulunduğu Yer

Çoğunluğun fikrine göre kahve fincanının dibine yakın çıkan simgeler gerçekleşmesi beklenen olayın olması için uzun bir vakte ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Eğer ayakkabı figürü fincanın dibine yakın çıkmış ise bu uzun vadede gerçekleşecek bir hayat yolu değişikliği, yeni bir ilişki veya misafirlik olayını ifade etmektedir. Ayakkabı simgesi fincanın ağız kısmına yakın ise söz konusu olayın yakın zamanda gerçekleşeceğine işaret eder.

 

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