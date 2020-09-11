Falda Ayakkabı Görmek Ne Demek? Kahve Falında Ayakkabı Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Kahve falı, Türkiye’ye ve Türk kültürüne özgü olarak yüzyıllar boyunca yer edinmiştir. Bu fal günümüzde sanal ve çevrimiçi kahve falı adı altında internette ve telefon uygulamalarında pazarlanmaktadır.



Falda Ayakkabı Görmek



Ayakkabılar genel olarak korumayı temsil etmektedir. Günlük hayatın temelini oluşturan eşyalardır. Gün nasıl olursa olsun insanlar her zaman bir çift ayakkabı giyerler. Bu ayakkabılar son derece kişisel eşyalardır.



Falda fincanın içerisinde ayakkabı simgesi görülüyorsa bu falı bakılan kişinin hayatında yeni bir yola girmesi gerektiğini hissetmesi anlamına gelmektedir. Falda görülen ayakkabı giyilmişse bu durum genellikle ileriye doğru yolculuğu da ifade etmektedir. Eğer falda görülen ayakkabılar eski ise ileride yaşanacak yeni ve eğlenceli zamanları göstermektedir.



Falda Topuklu Ayakkabı Görmek



Falda topuklu ayakkabı görülmesi, falı bakılan kişinin hayatını değiştirme konusundaki güçlü arzusunu ifade etmektedir. Yeni bir başlangıç zamanının geldiğini müjdeler ve kutlama anlamına gelir. Yüksek topuklu ayakkabılar fal sahibinin yeni biriyle tanışacağı anlamına da gelmektedir. Topuklu ayakkabıların yıpranmış olması yaşanması olası yeni bir aşkı gösterir.



Falda Topuksuz Ayakkabı Görmek



Fal içerisinde topuksuz ayakkabı görmek uzak bir yerden gelecek misafir veya kısmet anlamına gelmektedir. Aynı zamanda görülen topuksuz ayakkabılar eski ise olan bir ilişkinin onarılması gerektiğini de ifade eder. Bu ilişkinin devam edebilmesi için biraz seyahat edilmesi gerektiğini gösterir.



Falda Ayakkabının Bulunduğu Yer



Çoğunluğun fikrine göre kahve fincanının dibine yakın çıkan simgeler gerçekleşmesi beklenen olayın olması için uzun bir vakte ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Eğer ayakkabı figürü fincanın dibine yakın çıkmış ise bu uzun vadede gerçekleşecek bir hayat yolu değişikliği, yeni bir ilişki veya misafirlik olayını ifade etmektedir. Ayakkabı simgesi fincanın ağız kısmına yakın ise söz konusu olayın yakın zamanda gerçekleşeceğine işaret eder.