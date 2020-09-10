Falda Deve Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Deve Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Kahve falı ile beraber birçok farklı fal üzerinden devekuşu çıkabilmektedir. Bu şekil göründüğü zaman birbirinden farklı fal uzmanları değişik yorumlar el alır. Siz de gelecek üzerine yorumlar almak ve buna göre bilgi elde edebilmek için, fal uzmanlarının yorumlarına bakabilirsiniz.

Falda Deve Kuşu Görmek

Falda deve kuşu görmek fal uzmanlarına göre korkak ve çekingen insanları anlatmaktadır. Özellikle fal sahibinin kendine en ufak bir sorunda dahi geri plana attığını anlatır. Ayrıca bu şekilde davranmak aile içerisinde de fal sahibinin uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden biraz daha sohbete dahil olmak ve katılmak amaçlı uyarıcı bir faldır.

Kahve Falında Deve kuşu Şekli Çıkması

Kahve falında deve kuşu şekli çıkması mal sahibinin yakın dostlarının onlara sırlarını anlatacağı üzerine yorulur. Aynı zamanda daha sahibinden özür dilemek isteyen birinin beklediğini ve henüz buna cesaret edemediğini anlatmaktadır. Bunun tam tersi olarak ise başka fal uzmanlarına göre mal sahibinin birinden özür dilemesi gerektiğine dair ifade eder. Çok fazla zaman geçmeden mutlaka o kişiden özür dilemesi gerektiğini anlatır.

Kahve Fincanında Deve Kuşu Şekli Çıkması

Kahve fincanında deve kuşu şekli çıkması mal sahibinin tüm sorunlarına içine attığını anlatır. Ancak dertleri ve sorunları sürekli içine atmak kişinin karanlık bir sürece girmesine neden olacaktır. Kişinin kendisine kötü hissetmesine ve bazı psikolojik problemler yaşamasına neden olabilir. Bu sebepten dolayı fal sahibinin mutlaka dert ve sorunlarını anlatması gerektiğine dair bir rüyadır.

Kahve Falında Deve Kuşu Kafası Görmek

Kahve falında deve kuşu kafası görmek ilişkide güvensizlik anlamına gelmektedir. Özellik defa sahibinin eşi ne ya da sevgilisine güven duymadığına ya da güveninin azaldığına delalet eder. Fakat bu güvensizliğin yersiz olduğunu anlatan bir rüya olarak da öne çıkmaktadır.

Kahve Falında Deve Kuşu Yumurtası Görmek

Kahve falında deve kuşu yumurtası görmek fal sahibinin çok önemli bir bilgiyi sakladığını anlatır. Ancak kişinin sakladığı bu bilgi ya da bilgileri yakın çevreden insanların her an öğrenebileceği üzerine delalet etmektedir. Bu konuda mutlaka çok dikkat etmesi gerektiğini ve etrafındaki insanları iyi seçmesi gerektiği üzerine rivayet edilen bir faldır.