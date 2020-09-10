Falda Dinozor Görmek Ne Demek? Kahve Falında Dinozor Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda dinozor görmek değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Buna bağlı olarak o zaman fal yorumcuları kişinin geleceği hakkında farklı tahminler yürütebiliyor. Siz de falınıza çıkan şekle bağlı olarak uzman falcı yorumcularının bilgileri üzerinden değişik yorumları öğrenebilirsiniz.



Falda Dinozor Görmek



Falda dinozor görmek fal sahibinin geçmişi takılı şekilde yaşadığını ve bu da ona zarar verdiğini anlatmaktadır. Yaşamdan tat almamaya başladığını ve yıprandığını hissetmektedir. O yüzden bundan vazgeçmesi ve geleceğine bakması gerektiğini anlatan bir fal olarak öne çıkar. Aynı zamanda hem iş hem de sosyal ve özel hayat için gelecek hakkında planlar yapması gerektiğini anlatır.



Kahve Falında Dinozor Şekli Çıkması



Kahve falında dinozor şekli çıkması geçmişte yaşanan bazı olaylardan bir türlü kurtulamamak anlamına gelmektedir. Geçmişin izlerini aklından bir türlü atmamaya ve bu sebepten dolayı derin bir üzüntü girmek üzerine yorumlanır. Fakat geçmişte ne yaşanırsa yaşansın bunları geride bırakması ve önüne bakması gerektiğine dair rivayet edilir. Uzman fal yorumcuları eğer bu yapılmaz ise daha da karanlık bir noktaya doğru fal sahibinin çekileceğine yorar.



Kahve Falında Dinozor Yavrusu Görmek



Kahve falında dinozor yavrusu görmek fal sahibinin eski tanımış olduğu bir insandan haber alacağı üzerine yorumlanır. Bu haber kişiyi mutlu edecek ve yeniden eski arkadaşıyla görüşmeye başlayacağına dair rivayet edilir. Aynı zamanda fal sahibinin geçmiş yaşamda dargın olduğu kişiler ile yeniden karşılaşacağına dair de yorumlanır



Kahve Falında Dinozor Yumurtası Görmek



Kahve falında dinozor yumurtası görmek yeni sorun ve sıkıntıların filizlenmeye başladığını anlatır. Özellikle geçmişte meydana gelen bazı sorunların yeniden gün yüzüne çıkacağını ve mal sahibini üzeceği üzerine delalet eder. Aynı zamanda unutulmayan bir aşkı da anlatan fal olarak öne çıkıyor. Sahibinin yeni aşklara yelken açacağı ve şu an bulunduğu ilişkiden ayrılacağına yorulmaktadır.



Kahve Falında Dinozor Kafası Görmek



Kahve falında dinozor kafası görmek fal sahibinin eline pek çok imkan geçeceğini ve bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğini yorumlanır. Aynı zamanda otoriter sahibi olacağını ve etrafındaki insanlardan saygınlık göreceğine delalet eder. Çevredeki bazı insanlardan yardım alacağını ve onların yardım edip etmeyeceğini görmeye yorumlanır.