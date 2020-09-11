Falda Domuz Görmek Ne Demek? Kahve Falında Domuz Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Domuz İslam dinine göre yenmesi yasak olan hayvanlardan bir tanesidir. Bu sebeple özellikle Müslümanlar için domuzun çeşitli şekillerde görülmesi pek olumlu karşılığı olmayan bir durumdur. Ancak özellikle kahve falında farklı farklı birçok figürün görüldüğü düşünülürse domuz figüründe görmesi oldukça normal bir durumdur. Bu sebeple kahve falında domuz figürü görmesi ile ilgili durumlar birçok kişi tarafından merak edilir.



Kahve Falında Domuz Görmek



Kahve falında domuz görmek kişinin karakterinin kötü olduğunu ifade eder. Kahve falında görülen birçok hayvan figürü genel olarak insanların karakterlerini bildirir. Falda domuz görülmesi ise kötü kalpli bir insanla muhatap olabileceği şeklinde yorumlanır. Kişinin çevresinde bulunan bu insan fal sahibine kötülük edebilir veya işlerinin bozulmasına sebep olabilir.



Falda domuz görmek yine kişinin çevresinde bulunan ve kişiye karşı kin besleyen birini işaret eder. Bu kişi fal sahibinin daha önce zararının dokunduğu bir kişi olabilir. Kahve falında domuz görmenin diğer bir yorumu ise haram para kazanacağı şeklinde yorumlanır. Kişinin kolay para kazanabileceği fırsatları görmesi ancak bu paraların hayırlı bir yoldan kazanılmayacağını ifade eder.



Kahve Falında Domuz Burnu Görmek



Rüya sahibinin kahve falında domuz burnu görmesi çevresinde var olan bir kişinin, fal sahibini küçük düşürmek amacıyla elinden gelen her şeyi yapacağı şeklinde yorumlanır. Dinimizce haram olan domuz genel anlamda iyi yorumlanmayan fal simgelerinden bir tanesidir.



Kahve Falında Yaban Domuzu Görmek



Fal sahibinin kahve falında yaban domuzunu görmesi yine kişinin çevresinde bulunan ve ona kötülük yapacak birini işaret eder. Bu kişi fal sahibinin yeni tanıştığı bir kişi olacaktır. Fal sahibine yaklaşarak iyi davranacak ve kısa sürede, kişinin güvenini kazanacaktır. Ancak bu kişi kısa sürede sinsice yaklaştığı fal sahibini maddi ve manevi zarara uğratacaktır.