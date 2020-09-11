Falda Göz Görmek Ne Demek? Kahve Falında Göz Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda göz görmenin ilk manası kişinin yıldızının düşük olduğuna ve nazardan çok çabuk etkilendiğine işaret eder. Bu kişiler çevrelerinde bulunan diğer insanların negatif enerjilerini hissederler ve bu negatiflik yaşamsal faaliyetlerini etkiler.



Falda Göz Görmek



Falda göz görmek genellikle olumsuz yorumlanan bir iştir ve nazar ile bağdaştırılır. Ancak bazı yorumlarda falda çıkan gözün manası, fal sahibinin sezgilerinin çok kuvvetli olduğu anlamı taşır. Bu sebeple de kişinin çevredeki insanlara karşı oldukça dikkat etmesi gerektiği yorumu yapılır.



Kahve Falında Göz Şeklinin Çıkması



Kahve falında göz şeklinin çıkması, gözün fincanda ya da tabakta olmasına göre farklı biçimlerde yorumlanır. Buna göre, şeklin kahve tabağında olması çevrede art niyetli birinin olduğuna işaret eder. Bu kötü niyetli kişi arkadaş ya da akraba çevresinden biri olabilir. Gözün kahve fincanında çıkması ise bu yorumlamadan tamamen farklıdır. Fincanda görülen göz, fal sahibinin sezgileri ile verdiği kararlara güvenmesi gerektiğini sembolize eder.



Falda Çift Göz Görme



Kahve fallarında görülen çift göz, kahve sahibinin çevresinde sahte bir dostu olduğu manası taşır. Bu kişi fal sahibinin zarara uğramasını istediği için, onu yakınlarına karşı dolduruyor olabilir. Falında çift göz çıkan bir kimsenin, dostlarını ve onların davranışlarını titizlikle incelemesi tembih edilir.



Kahve Falında Ağlayan Göz Çıkması



Kahve falında ağlayan bir göz görmenin manası, şekil ile benzer olarak yorumlanır. Buna göre, fal sahibi yakın zamanda duygusal bir olay yaşayacak ve göz yaşlarını içinde tutamayacaktır. Bu duygusal olayın ise; ayrılık ya da keder bağlantılı olacağı yorumuna varılır.



Falda Göz Kabarcıkları Görmek



Falda görülen göz kabarcıkları kişinin iç sıkıntısının arttığına ve bundan dolayı çokça dolduğuna işaret eder. Göz kabarcıkları fal sahibinin; şüphe içerisinde olduğuna, birine karşı kötü hisler beslediğine ya da canını sıkan bir olay yaşadığına işaret eder.