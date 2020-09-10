Falda Gözlük Görmek Ne Demek? Kahve Falında Gözlük Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Gözlüğün falda çıkması genelde kişinin yoğun ilgi altında kaldığına dair yorulur. Tabii ne tür gözlüğün şekil olarak falda çekmiş olmasına uygun şekilde uzman falcı yorumcuları değişik yorumlar ele alır.



Falda Gözlük Görmek



Falda gözlük görmek fal sahibinin devamı takip edilen kişi olduğunu anlatır. Özellikle fal sahibinin iş yaşantısında gözlerin üzerinde olduğu bir kişilik olduğuna dair rivayet edilir. Onu takip eden ve yaptıkları işlerle yarışmaya çalışan insanların olduğuna delalet eder. Fal sahibinin bu gibi kişilere karşı sabırlı olması gerektiğini anlatan bir faldır.



Falda Gözlük Şekli Çıkması



Kahve falında gözlük şekli çıkması fal sahibinin suçu olmadığı halde bazı durumlarda mağdur olacağına delalet eder. Ayrıca bu fal kişinin İş hayatını çok fazla aksatmaması gerektiğine dair uyarıcı bir nitelik taşır. Mutlaka iş hayatında detaya önem vermeli ve dikkatli olmalı biçiminde yorumlanmaktadır.



Falda Gözlük Sembolü Görmek



Kahve falında gözlük sembolü görmek kamu sektöründe çalışan kişinin müjdeli bir haber alacağı üzerine delalet eder. Bu haber mevki ve makam ile beraber maddi durum üzerinden de öne çıkmaktadır. Bu güzel haber aynı zamanda yakın çevresi ve ailesi açısından da mutlulukla karşılanacaktır.



Falda Güneş Gözlüğü Görmek



Kahve falında güneş gözlüğü görmek seyahat ya da bir tatil anlamına gelmektedir. Fal sahibinin özellikle dinlenmek amaçlı planlı bir tatili işaret eder. Bir süre kişinin kendisine zaman ayıracağı ve iş hayatından uzak kalacağına yorulur. Bu stresli dönemi atlatıp bir süre kafasını dinleyeceğine işaret etmektedir.