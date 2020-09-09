Falda Kaplumbağa Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kaplumbağa Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Kahve falında kaplumbağa görmek, yorucu ancak bir o kadarda tatlı telaşlar yaşanacağına işaret etmektedir. Falda su kaplumbağası görmek, sağlık ve huzuru temsil etmektedir. Kahve falında kaplumbağa kafası şekli görmek ise ihanete uğranacağının habercisidir.

Falda Kaplumbağa Görmek

Kahve falında kaplumbağa gören bir kişi, kendi evine kavuşacaktır. Ev sahibi olmaya yorumlanan falda kaplumbağa görmek aynı zamanda yeni evine taşınmak için zorlu ve hareketli günler geçirecektir. Ancak bu tatlı telaş ile birlikte hayatına renk gelecek olan fal sahibinin bunun yanı sıra birden değişecek olan hayatı ile birlikte bazı durumlarda zorluk çekeceğini temsil etmektedir.

Kahve Falında Kaplumbağa Şekli Çıkması

Yeni adres ve yeni şehre taşınmanın habercisi olan kahve falında kaplumbağa şekli çıkması, fal sahibinin aniden taşınacak olması anlamına geliyor. Bu kararı sonrasında ilesindeki diğer kişiler ile kısa süreli karar verme sürecine girecek olan fal sahibi, ailesinin de onayını sonunda almayı başaracak ve yeni adresinde daha mutlu günlere ulaşacaktır. Taşınma sonrası ailesinden bazı kişiler kısa süreli zorluk çekecek olsa da yeni hayatlarına kısa sürede adapte olacaklar ve huzur dolu aile saadetine merhaba diyeceklerdir.

Falda Ters Kaplumbağa Görmek

Tüm olayların tersine döneceğinin sinyali olan falda ters kaplumbağa görmek, genel olarak hayra ve mutluluğa yorumlanmaktadır. Kahve falında ters kaplumbağa şekli gören fal sahibi, iş hayatında çok beklediği konumlara gelecek ve umutla beklediği bir olayların bitmesine üzülmeye fırsat bulamadan, karşısına yeni imkânlar çıkacaktır.

Kahve Falında Kaplumbağa Kafası Görmek

Kahve falında kaplumbağa kafası görmek, kişinin çok sevdiği bir yakınından büyük darbe alacağına işarettir. Yakın dostlarından birine sırf ona güvendiği için anlatmaması gereken bir olayı anlatacak olan fal sahibi, bu yakınının arkasından iş çevirmesi sonucunda büyük bir darbe alacaktır. Bu nedenle falı gören kişinin yakın çevresine güvenmemesi ve özel sırlarını diğer kişiler ile paylaşırken daha dikkatli olması tavsiye edilmektedir.

Falda Yavru Kaplumbağa Görmek

Dost ve akrabalarından desteklerin alınacağı anlamına gelen falda yavru kaplumbağa görmek, fal sahibinin eski zamanlarda yaptığı iyiliklerin karşısına çıkacağını simgelemektedir. Çok eskiden yaptığı bir iyilik sayesinde, diğer kişilerin desteğini alacak olan fal sahibi, aynı zamanda maddi ve manevi açıdan alacak olduğu destek sayesinde hayata daha da sıkı tutunmaya başlayacaktır. Yavru kaplumbağaların yürüdüğünü falında görmek ise uzun seneler çaba gösterilen ve uğraşılan bir işin çözüme kavuşacağına rüya yorumu işaret etmektedir.