Falda Karga Görmek Ne Demek? Kahve Falında Karga Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Kahve falında karga görmek, genel olarak akraba ve aile içindeki kişiler ile anlaşmazlığa düşüleceği anlamına gelmektedir. Falda karganın yavrusuna benzer şekil görmek ise başarı ve kazançlı günlere kavuşulması ve mutluluğa erişilmesi demektir.



Falda Karga Görmek



Kahve falında karga gören bir kişi eğer genç ise ailesindeki diğer kişiler ile yaş ayrımına düşebilir ve bu durum kendisinin canını biraz sıkabilir. Farklı kişiler ile ayrı düşüncelere sahip olan fal sahibi, ticarete atılmak adına farklı mal ve sermayesini harcayacak ve bu duruma itiraz eden kişiler ile anlaşmazlığa düşecektir.



Kahve Falında Karga Şekli Çıkması



Kahve falında kargaya benzer şeklin çıktığını gören kişiler için farklı yorumcular tarafından stresli ve mutsuz günlerin kapıda olduğu yorumları yapılmaktadır. Fal sahibi içine gireceği dönemde yakınındaki kişilerden bile beklediği desteği alamayacak ve bunun sonucunda depresyona girerek etrafındaki kişilerin kalbini kıracak.



Falda Karga Yavrusu Görmek



İş hayatındaki sıkıntıların son bulacağı ve yıllardır beklenen kademeye ulaşılacağı anlamına gelmektedir. Kahve tabağındaki falında karga yavrusu gören kişi proje veya yeni iş kurma hayalini gerçekleştirecektir.



Falda Karga Gagası Görmek



Uzun yıllar görüşmediğiniz dost ve akrabalarınız ile bir araya geleceğiniz anlamına geliyor. Falında karga gagasına benzer şekil gören kişi, artık kendisinden umudu kesmiş olan bir yakını ile yeniden tesadüf eseri karşılaşacak ve eski günlerdeki gibi yeniden bir arada yaşamaya başlayacaktır.



Falda Karga Başı Görmek



Eski hayatından sıkılacağınız ve artık yeni bir iş hayatına adım atarak farklı yerlere gideceğiniz anlamına gelmektedir. Falında karga başı gören bir kişi aniden karar alarak hayal ettiği alanlara yönelecek ve mutluluğa kavuşacaktır.



Falda Karga Burnu Görmek



İstediğiniz bir şeyi yapmak için birine danışacağınız ve o kişiden beklediğiniz desteği alamayacağınız anlamına geliyor. Fal sahibi bu desteği alamaması üzerine sinirlenecek ve karmaşık döneme girerek kendini yeniliklere kapatacaktır.